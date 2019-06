Lucio Dalla/ Video, Ron il ricordo affranto del maestro (Techetechetè)

Ron: L’omaggio al maestro Lucio Dalla

Per descrivere il vuoto che la scomparsa di Lucio Dalla ha lasciato nella musica italiana il solo aggettivo che si può utilizzare è incolmabile, con immagini mostrate a Techetechetè. Difatti questo cantautore bolognese è stato uno degli autori più eclettici del panorama artistico del nostro paese. Tra i suoi pezzi più iconici ci sono titoli come Caruso, Attenti al lupo e Caro amico ti scrivo e molti altri. Il ricordo di Lucio Dalla non rimane vivo però soltanto grazie ai suoi indimenticabili brani, ma anche grazie ad alcuni colleghi che impiegano grandi risorse per commemorarlo. Il più impegnato tra tutti in quest’opera è senza dubbio stato Ron. Recentemente il cantautore, da sempre amico di Lucio Dalla, è intervenuto nel programma tv di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, All Togheter Now. Proprio la finale del talent estivo ha dato occasione a Ron, qualche giorno fa, di esibirsi in uno dei tributi più commoventi all’amico e artista scomparso. Per trovare l’esibizione di Ron in onore di Lucio Dalla, clicca qui.

L’apertura è affidata proprio alla voce di Lucio Dalla. I giurati del Muro Umano di All Togheter Now si commuovono vistosamente udendo una vecchia intervista dell’inimitabile cantautore. A questo punto giunge il momento previsto per l’intervento di Ron. Il cantante fa vibrare lo studio Mediaset e il pubblico sulle note di Almeno pensami. Il brano, scritto da Lucio Dalla, era rimasto per lungo tempo inedito e sconosciuto ai più, fino a quando lo stesso Ron ha deciso di portarlo sul palco del teatro più famoso della televisione, l’Ariston. Ron aveva duettato al Festival di Sanremo dello scorso anno sul pezzo dell’amico scomparso con l’artista Alice. Il ricordo da parte dell’amico e cantante di Lucio Dalla non si limita però soltanto a questo. Poco prima della finale di All Togheter Now infatti Ron aveva rilasciato un’intervista ai giornalisti di Leggo, parlando anche di un possibile successore del grande artista bolognese nella musica contemporanea.

Lucio Dalla, Techetechetè: Ron è l’erede?

L’erede di Lucio Dalla sarebbe secondo Ron niente poco di meno che il vincitore dello scorso Festival di Sanremo, Mahamood. Il trapper d’altra parte condividerebbe con il compianto Lucio Dalla una figura strana, interessante e per tale ragione fascinosa. Mahamood in aggiunta, proprio come il cantautore bolognese, lavora sia come cantante che come autore di canzoni. La sua presenza scenica sul palco dell’Ariston avrebbe colpito moltissimo Ron, stando a quanto lui ha dichiarato al quotidiano Leggo. Non ci sarebbero infatti molti cantanti che come Mahamood o come Lucio Dalla sono capaci di emanare un’aura artistica. Ron conosce d’altra parte molto bene la musica dell’artista di Bologna. Di recente infatti il cantante ha realizzato un album tributo a Lucio Dalla. Sarà poi presente con un tributo a luglio a Bologna, la città di Lucio Dalla, in occasione della vendita delle luminarie, battute all’asta per ricordare il concittadino estinto.



