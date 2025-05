Lucio e Cristiano Ardenzi sono rispettivamente l’ex marito e il figlio di Ornella Vanoni, la raffinata interprete della musica italiana diventata anche un personaggio televisivo amatissimo dal grande pubblico. La vita sentimentale e privata della cantante italiana è stata molto turbolenta, visto che ha vissuto diverse storie d’amore anche se ha sempre confessato di aver amato solo 4 uomini e non il suo ex marito. La Vanoni, infatti, ha sposato Lucio Ardenzi, impresario e produttore, solo perchè ad un certo punto della sua vita si convinse che doveva sposarsi, ma anche per ricevere in cambio affetto e abbracci. Sta di fatto che dalla loro unione è nato Cristiano, il solo ed unico figlio della cantante con cui ha recuperato un rapporto nel corso degli anni.

“Non ho mai amato mio marito” – ha confessato Ornella Vanoni ricordando l’ex marito Lucio Ardenzi rivelando che il giorno delle nozze non si sarebbe voluta presentare sull’altare. “Avrei dovuto dire a Lucio la verità, sarebbe stato più leale. Ma non ho trovato il coraggio” – ha dichiarato la Vanoni dalle pagine di Sette.

Ornella Vanoni sull’ex marito Lucio Ardenzi e il rapporto con il figlio Cristiano

Il matrimonio tra Lucio Ardenzi e Ornella Vanoni dura quanto un gatto in tangenziale, visto che la cantante poco tempo torna tra le braccia dell’amato Gino Paoli nonostante fosse già incinta. L’unione con Lucio Ardenzi l’ha resa mamma del figlio Cristiano con cui ha avuto un rapporto altalenante, fatto di alti e bassi. “Per tutti i figli delle donne di successo è un po’ complicato” – ha raccontato la Vanoni che è riuscita nel tempo a riavvicinarsi al figlio cercando di recuperare il tempo perso.

“Ho ricostruito il rapporto nel tempo” – ha detto la Vanoni che ha dovuto far capire al figlio che non l’ha mai abbandonato quando per motivi di lavoro era costretta a partire per lunghe tournée in giro per il mondo.