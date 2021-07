Lucio Malan lascia Forza Italia: passa a FdI/ Video, Meloni: “Scelta ci rende fieri”

Prosegue la campagna acquisti di Fratelli d’Italia, l’ultimo arrivo è di quelli di peso: parliamo di Lucio Malan, deputato e senatore di Forza Italia per sei legislature. L’annuncio è arrivato oggi in conferenza e non mancano i malumori: diversi esponenti azzurri hanno accusato Giorgia Meloni di aver agito per ritorsione in merito alle ultime dinamiche in casa Centrodestra, in particolare tra FI e Lega.

Intervenuta in conferenza stampa, Giorgia Meloni ha presentato così Lucio Malan: «E’ una persona destramente e poliedrica, è un’ottima notizia: la sua scelta dimostra che siamo in grado di attrarre classe dirigente. Le nostre porte sono aperte per le persone capaci, che hanno voglia di combattere per l’interesse nazionale e che fanno politica per convinzione e non per interesse».

LUCIO MALAN, ADDIO A BERLUSCONI: PASSA A FDI

«Sono molto contenta e fiera di questo annuncio», ha aggiunto Giorgia Meloni. Queste le parole di Lucio Malan: «Non mi sento più di sostenere questo governo, c’è troppo poco cambiamento rispetto al Conte II su una serie di temi: c’è la questione dell’assegno per i figli sacrificato in risorse e in impostazione per il reddito di cittadinanza. La famiglia si difende su queste cose fondamentali. Sul ddl Zan il governo s’è tenuto fuori, ma troppo fuori: quando la Santa Sede ha chiesto formalmente di intervenire sul testo, c’è stata una totale indifferenza. E così via, penso alle posizioni assunte in ottica internazionale». L’ormai ex azzurro ha rimarcato: «Sono orgoglioso e desideroso di lavorare insieme, sono convinto che FdI e il Centrodestra potranno fare un grande bene per l’Italia dopo le prossime elezioni».

