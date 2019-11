Lucio Nisi è morto/ Addio al fondatore del Plastic di Milano

Lucio Nisi, il fondatore dello storico Plastic di Milano, è morto. Ad annunciarlo è il portale DjMagiItalia spiegando che il decesso è avvenuto questa notte. Lucio Nisi era uno dei fondatori del Plastic, il presidente e la persona sempre presente all’interno di uno dei club milanesi che hanno fatto la storia. Al suo fianco c’era Nicola Guiducci che rappresentava la parte creativa del locale. Nonostante abbia sempre lavorato nella movida milanese, Lucio Nisi era una persona estremamente semplice anche nel look come fa notare il suddetto portale. Il fondatore del Plastic, infatti, era solito indossare maglioni e camicia ed era un uomo simpatico, dalla battuta sempre pronta e tagliente. Disponibile con i propri clienti, ha contribuito a scrivere una pagina importante della storia di Milano.

Lucio Nisi morto: ha scritto la storia di Milano con il Plastic

Il Plastic di Milano a cui Lucio Nisi ha dedicato tuttala sua vita professionale non può essere definito solo una discoteca. Il locale notturno, con il tempo, è diventato un luogo di culto per tantissimi artisti. Il Plastic, infatti, è stato frequentato da vere e proprie star come Freddie Mercury, Bruce Springsteen, Elthon John e Madonna, i Depeche Mode, Keith Haring e Andy Warhol. Il Plastic, dunque, è stata una vera istituzione a Milano, ma anche nel resto d’Italia. Il suo nome ha subito ottenuto una grandissima fama al punto che, nel 2009, ha ottenuto anche l’Ambrogino d’Oro, la massimo onorificenza della città di Milano. Nel 2012, il Plastic si è trasferito nella nuova sede di Via Gargano dove continua ad essere frequentatissimo da vari personaggi appartenenti anche al mondo della moda come gli stilisti Dolce & Gabbana.

