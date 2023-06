LUCIO PRESTA, CHI È IL MARITO DI PAOLA PEREGO/ Lei: “Non mi ha mai giudicata, mi ascolta”

Paola Perego e Lucio Presta sono una coppia consolidata, solida. Il loro amore ha superato molti ostacoli ma non ha mai mollato. La conduttrice ha anzi svelato che proprio Lucio è stato l’unico uomo che non l’ha mai giudicata e l’ha anzi sempre ascoltata, anche in momenti difficili che altri prima avevano giudicato.

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Paola Perego parla infatti degli attacchi di panico di cui ha sofferto e dei quali ha parlato all’interno del suo libro: “Sono sempre stata molto timida e riservata, però nel momento in cui ho deciso di scrivere un libro ho detto ‘O tutto o niente’, quindi ho detto tutto.” ha ammesso la conduttrice in diretta su Rai1. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucio Presta, chi è il marito di Paola Perego: la carriera da manager

Lucio Presta è il marito di Paola Perego, ma è anche uno dei manager, imprenditori e produttori più influenti nel mondo dello spettacolo. Dopo un’iniziale carriera da ballerino, debutta in televisione e inizia a lavorare per il varietà Fantastico, per poi fondare a Roma l’agenzia di spettacolo Arcobaleno Tre. Un’agenzia che, nel corso del tempo, ha attirato a sé numerose personalità della televisione e dello spettacolo. Tra i più illustri assistiti di Presta ci sono infatti Amadeus, Paolo Bonolis, Ezio Greggio, Gianni Morandi, Antonella Clerici e Roberto Benigni.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, Lucio Presta si è sposato per ben 3 volte. Dopo il matrimonio con Simonetta, si è sposato con Emanuela, dalla quale ha avuto i due figli Beatrice e Niccolò (quest’ultimo è il marito della showgirl e ballerina Lorella Boccia). Poi, nel 2011 e dopo circa 10 anni di fidanzamento, è arrivato il matrimonio con Paola Perego.

Paola Perego su Lucio Presta: “L’uomo più importante della mia vita“

La storia d’amore tra Paola Perego e Lucio Presta prosegue tutt’ora a gonfie vele. La showgirl e conduttrice, che oggi pomeriggio sarà ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno, proprio ai microfoni del programma in passato ammise, in riferimento al marito: “Dopo una settimana che ci frequentavamo gli ho detto che comunque fosse finita la nostra storia, lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita. E così è, dopo 23 anni“.

La conduttrice ha trovato nel manager un partner che l’ha sempre compresa e con la quale ha costruito, nel corso degli anni, un rapporto basato sull’ascolto reciproco e sul rispetto. Cosa che invece non avveniva con l’ex marito, Andrea Carnevale: “Ascoltava e non giudicava. Io invece venivo da un rapporto completamente diverso, dove non mi si ascoltava e mi si giudicava. Il mio ex mi giudicava, ma eravamo giovani tutti e due e non aveva gli strumenti per comprendere questa malattia”.











