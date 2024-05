Lucio Presta, chi è il marito di Paola Perego/ Lei: “Sempre al mio fianco e quando ho scoperto il cancro…”

L’amore indissolubile tra Paola Perego e il marito Lucio Presta, il ‘super manager’ della tv

Dopo la rottura dal suo ex marito, Paola Perego ha conosciuto Lucio Presta, suo attuale compagno e grande amore. Il ‘super manager’ della tv è un punto di riferimento fondamentale nella vita della conduttrice, che ha potuto contare sul suo supporto soprattutto nel periodo della malattia. “Quando ho scoperto di avere un cancro, Lucio è stato peggio di me. È stato sempre al mio fianco. Il nostro non è un amore speciale. Ci sono periodi con più o meno luce. Caratterialmente siamo molto diversi, ma non riusciamo a stare lontani. Tra di noi c’è molto rispetto e molto amore”, ha raccontato Paola Perego in una toccante intervista.

Giulia e Riccardo Carnevale, chi sono i figli di Paola Perego/ La primogenita l'ha resa due volte nonna

Il marito, come dicevamo, è un super manager della tv e ha curato a lungo gli interessi di Amadeus e tanti altri big del mondo dello spettacolo. Con il conduttore di Sanremo, i rapporti sembrano essersi incrinati dopo la rottura e il passaggio del presentatore a Nove.

Lucio Presta, la rottura con Amadeus fa ancora male: “La gratitudine è il sentimento della vigilia, poi…”

“La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome ascrivibile ai nostri giorni ed anche ai grandi personaggi”, ha detto Lucio Presta in una lunga intervista al Giornale, rivelando diversi aspetti del suo rapporto con Amadeus. “Il primo Festival di Sanremo fatto insieme è risultato un capolavoro di complicità. Amadeus non sapeva neanche da dove si potesse iniziare a formulare un regolamento e ciò che ne consegue”, l’affondo del marito di Paola Perego.

Paola Perego, come sta dopo l'operazione?/ "Reduce da un cancro, non è stato facile ma..."

Nel corso della medesima intervista Presta, racconta di aver contributo attivamente alla “squadra autorale, la regia, gli scenografi, il direttore della fotografia, il coreografo. Alcune co-conduttrici, Amadeus le ha incontrate per la prima volta direttamente durante i servizi fotografici di Saremo”, le sue parole.











© RIPRODUZIONE RISERVATA