Lucio Presta e Andrea Carnevale, marito ed ex Paola Perego/ “Con il primo fingevo..”

Paola Perego da Andrea Carnevale a Lucio Presta

Paola Perego in questi ultimi anni ha avuto poco tempo a disposizione in tv e questo le ha permesso di dedicarsi molto alla sua vita privata di moglie, madre e nonna. La sua vita è molto cambiata dai tempi in cui, nel 1990, poco più che ventenne, sposò il suo primo marito, Andrea Carnevale. La loro relazione durò sette anni e si vocifera che il loro divorzio arrivò per via delle prime indagini che videro il campione coinvolto nel primo grande caso di doping in Italia, lo stesso che lo spinse a bordo campo nel 1991 e che lo fece finire nei guai l’anno dopo nell’anno del mondiale nippo-coreano nel 2002 per poi finire agli arresti domiciliari nel 2003. Dal suo matrimonio con Paola Perego sono nati due figli, Giulia e Riccardo, e mentre lui combatteva con i suoi demoni interiori, Paola Perego continuava a nascondere il suo problema con gli attacchi di panico. Lei stessa, qualche tempo fa, al settimanale Oggi raccontò: “I farmaci mi facevano compagnia anche da moglie, come negli studi televisivi”, spiega Paola, “Con Andrea fingevo, ma con le crisi notturne la maschera è crollata. Lui era scettico, sembrava non capire, come accade spesso a chi non vive e conosce il motivo”.

Dieci anni di matrimonio con Lucio Presta e…

Nel 2011, però, la vita di Paola Perego è cambiata con il suo sì a Lucio Presta. Le polemiche non sono mancate perché in molti hanno puntato il dito contro la conduttrice rea di continuare a rimanere in tv proprio grazie al suo legame con il noto e potente manager ma lei stessi ha rivelato che queste accuse non la fanno più stare male. Ma chi è Lucio Presta? Il potente manager dei vip (Paolo Bonolis compreso) è nato il 14 febbraio 1960, del segno dell’Acquario, e ha sposato Paola Perego nel 2011. Il loro rapporto è profondo e molto intenso tanto che la conduttrice ha rivelato di essere a suo agio con lui e di sentirsi capita anche nella questione degli attacchi di panico.



