Lucio Presta, marito Paola Perego/ “Abbiamo la stessa visione del mondo”

Lucio Presta è il marito di Paola Perego, la conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il manager è agente di alcune delle star più importanti del piccolo schermo e del cinema, basti pensare che lavora con Roberto Benigni, Paolo Bonolis, Lorella Cuccarini, Antonella Clerici e la moglie. Non solo, Presta è anche motivatore, consigliere, amico di Matteo Renzi; sarà lui, infatti, a gestire la Leopolda in programma a metà ottobre: “audio, luci, riprese. Gestisco io l’evento, ma questo è il mio lavoro” ha dichiarato l’agente dei vip. Presta è anche famoso per essere il marito di Paola Perego, un rapporto maturo ed importante come ha raccontato la moglie alle telecamere di Verissimo: “ho capito che era quello giusto praticamente subito”

Paola Perego: “Io e Lucio Presto abbiamo la stessa onestà morale”

Un amore importante quello nato tra Lucio Presta e Paola Perego che è finito più volte nel mirino del gossip. Nonostante ciò la coppia è più unita e felice che mai. Lo confermano le parole della conduttrice Rai che, parlando del rapporto con il marito, ha detto: “dopo sette mesi che stavamo insieme gli ho detto che se anche la nostra storia fosse finita lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita. Abbiamo la stessa visione del mondo e la stessa onestà morale. E’ lui l’uomo che mi completa. Tra alti e bassi sono 23 anni che stiamo insieme”. Naturalmente la loro unione è stata criticata diverse volte e non poche sono state le polemiche, ma Paola e Lucio si sono sempre fatti scivolare le cose addosso, anche se a volte le parole li hanno feriti. A confermarlo è la Perego che a Verissimo ha detto: “mi hanno ferito quando mi dicevano che ero raccomandata e che lavoravo solo perché ero sua moglie. Ma dopo un po’ ti fai le spalle larghe e non ti interessa più quello che dicono le altre persone. Anzi, lui ha fatto cinque Festival di Sanremo e io neanche uno: devo iniziare a farmi raccomandare meglio”.

Lucio Presta: “Paola Perego merita di rifare La Talpa”

Non solo il marito di Paola Perego, visto che Lucio Presta è uno degli agenti dei vip più importanti in Italia. Nella sua scuderia tra i tanti c’è anche Antonella Clerici, la conduttrice amatissima dal pubblico, ma quest’anno esclusa dai palinsesti Rai 2019 2020. Un’esclusione che ha creato non poche polemiche, che Presta ha commentato così a Rolling Stone: “spesso ho visto allenatori nuovi mettere da parte alcuni campioni, tentare legittimamente altre strade, ma poi dopo qualche partita tornare a bussare alla porta del campione e chiedergli di scendere nuovamente in campo”. Presta ha poi parlato anche della moglie sottolineando a gran voce: “Paola merita di rifare La Talpa, merita di essere rifatta perché è ancora fortissima e sono certo che Carlo Freccero ci metterà impegno per farla”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA