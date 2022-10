Lucio Presta, marito Paola Perego/ “L’uomo più importante della mia vita”

Paola Perego sul marito Lucio Presta: “Il più importante della mia vita”

Dal 2011 Lucio Presta e Paola Perego sono marito e moglie. Una storia d’amore iniziata diversi anni prima, con la conduttrice che è rimasta ammaliata dalla sua dolce metà fin dal primo incontro. “Dopo una settimana che ci frequentavamo gli ho detto che comunque fosse finita la nostra storia, lui sarebbe stato l’uomo più importante della mia vita”, ha raccontato la conduttrice. Paola Perego è orgogliosa della sua storia d’amore con Lucio e sottolinea soddisfatta la longevità del loro rapporto, cosa non affatto scontata.

Il loro primo incontro è stato frutto del caso ed è avvenuto dopo la separazione da Andrea Carnevale, il papà di Giulia e Riccardo, i suoi due figli. Con Lucio, la Perego ha trovato il partner perfetto e ha voltato pagina archiviando un passato sentimentale doloroso.

Lucio Presta, ecco chi è e cosa fa il marito di Paola Perego

“Mi ha fatto capire che non era un uomo giudicante. Ascoltava e non giudicava. Io invece venivo da un rapporto completamente diverso, dove non mi si ascoltava e mi si giudicava. Il mio ex mi giudicava, ma eravamo giovani tutti e due e non aveva gli strumenti per comprendere questa malattia“, ha raccontato Paola Perego. Per quanto riguarda la vita privata del marito della conduttrice, sappiamo che è un personaggio piuttosto noto nel mondo dello spettacolo. Infatti Lucio Presto lavora come agente e nel corso degli anni ha seguito diversi vip. Tra i tanti personaggi importanti con cui ha lavorato ci sono Amadeus, Paolo Bonolis, il premio Oscar Roberto Benigni, Ezio Greggio e Antonella Clerici.

