Lucio Presta, marito Paola Perego/ “Un uomo ingombrante, ma…”

Lucio Presta, nato a Cosenza nel 1960, è un noto manager dei vip. Nel 2011, dopo molti anni insieme, ha sposato Paola Perego. Il loro rapporto è apparso fin da subito particolarmente intenso, nonostante le tante malelingue che accusavano Paola Perego di lavorare unicamente grazie alla sua relazione con l’imprenditore: “Ho questo fardello di questo marito così ingombrante, molto pesante sotto certi punti di vista. Per anni mi hanno dato della raccomandata dicendo che lavoravo grazie a lui, ma non voglio cambiare né marito, né manager”, ha confessato la conduttrice a Verissimo. Lucio Presta ha iniziata la sua carriera come ballerino, partecipando a ben cinque edizioni di “Fantastico”. Successivamente ha deciso di rinunciare a stare sotto i riflettori, ma di rimanere lo stesso nel mondo dello spettacolo come imprenditore, affermandosi ben presto come rinomato agente. La sua carriera come manager ha avuto inizio grazie ad un appuntamento con Mario Maffuccci, un capostruttura della Rai: “Da lì partono una serie di intuizioni molto felici da parte mia. Io ero in televisione, venivo dalla danza, conoscevo tutti in televisione. Poco dopo ho incrociato un personaggio straordinario, Vincenzo Ratti. Sono partito con lui debuttando in Serie A da giovanissimo”, ha raccontato tempo fa a Radio2.

Pietro, padre Paola Perego morto per Covid/ "Questo strappo fa davvero male"

Lucio Presta: critica la presenza di pubblico ad Amici

Recentemente Lucio Presta si è scagliato contro uno dei talent show più seguiti dal pubblico e punta di diamante dei canali Mediaset. Nella serata di sabato 20 marzo 2021, in occasione della messa in onda della prima puntata di Amici di Maria de Filippi, in studio era presente il pubblico. Ovviamente sono state rispettate le regole anti-covid: le persone indossavano la mascherina ed erano distanziate. Presta ha così pubblicato un tweet velenoso rivolto al ministro della Cultura Dario Franceschini: “Zona rossa in tutta Italia, Sanremo fatto totalmente senza pubblico. Ministro Dario Franceschini, cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo? Felice per #Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali nulla ha dato?”, facendo riferimento all’obbligo di assenza di pubblico imposto in occasione del Festival di Sanremo 2021.

LEGGI ANCHE:

Malattia Paola Perego, attacchi di panico e depressione/ "Se tu ne parli è più facile"Paola Perego, Canzone segreta/ Il ricordo di papà Pietro: "Ovunque tu sia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA