Lucio Presta vs Barbara D’Urso “Dopo Live, chiudere gli altri show”/ “Bonifica trash”

Con la puntata di ieri, 28 marzo, Live non è la D’Urso chiude questa stagione. Lo show condotto da Barbara D’Urso, come da lei stessa annunciato, tornerà in autunno ma c’è chi spera non torni affatto in onda. Lucio Presta, agente di volti dello spettacolo come Paolo Bonolis, Amadeus e Antonella Clerici, tuona contro i programmi di Barbara D’Urso con un tweet ormai virale.

LIVE NON È LA D’URSO/ Anticipazioni e ospiti 28 marzo: Pina Auriemma, Regan Gascoigne

“Con la chiusura di L.N.È.L.D. (Live non è la D’Urso, ndr) si scrive una pagina nuova in Mediaset, – scrive Presta nel suo tweet, aggiungendo poi che – inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5 (Domenica Live e Pomeriggio 5, ndr). Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene“.

Domenica Live/ Puntata 28 marzo ospiti e anticipazioni: Simona Izzo, Paola Caruso e..

Lucio Presta punge Barbara D’Urso e Maria De Filippi: tweet infuocati!

La stoccata è chiara e anche piuttosto pesante: Lucio Presta si augura la chiusura degli altri due show condotti dalla D’Urso, rei di portare in Tv “quel hard trash” a suo dire dannoso. D’altronde va sottolineato che i rapporti tra VideoNews e Lucio Presta non sono mai stati ottimali e che già in passato non sono mancate frecciatine di questo tipo. Solo pochi giorni fa, proprio Presta ha lanciato una stoccata anche al talent di Maria De Filippi, Amici, a causa della presenza del pubblico in studio al serale. Il tweet in questione recita: “Zona rossa in tutta Italia, sanremo fatto totalmente senza pubblico, ministro @dariofrance cosa non ho capito di tutto ciò che sta accadendo. Felice per #Amici ma ci aiuti a comprendere, il problema era Sanremo? O voleva far felice amici del teatro ai quali dato nulla?” Chissà se le conduttrici mirate replicheranno agli attacchi del manager.

Lucio Presta, marito Paola Perego/ "Un uomo ingombrante, ma..."

Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene — ellepi_one (@PrestaLucio) March 29, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA