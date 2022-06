Lucio Presta vs Heather Parisi “Condannata per diffamazione”/ “Ma non hai pagato…”

Lucio Presta torna all’attacco di Heather Parisi. Il loro scontro non è recente, ma l’agente lo ha reso nuovamente attuale con un tweet rivolto alla showgirl. L’impresario, che si è occupato anche di Heather Parisi nel corso della sua carriera, ha tuonato oggi pomeriggio su Twitter accusando la showgirl di non aver rispettato le sentenze a suo carico che lo riguardano. «Heather Parisi ricordo che il tribunale 1 grado ti ha condannato sia per diffamazione nella causa con me, che per illecita pubblicazione di immagini con me ed i miei figli al pagamento dei danni e delle spese, ma non hai rispettato le due sentenze pagando. Ti nascondi ad HongK» (Hong Kong, ndr).

La diatriba risale al 2017 quando Heather Parisi, dopo la mancata messa in onda in Rai del suo film Blind Maze, interruppe la collaborazione con Lucio Presta, dichiarando di essere in causa con Arcobaleno Tre. A comunicare il triste epilogo della collaborazione fu proprio Heather Parisi con un lungo messaggio sul suo sito. Raccontò che il film non fu trasmesso perché Presta aveva messo in discussione il contratto dopo la pubblicazione da parte della showgirl di post piccati sull’esperienza di NemicAmatissima.

“IRRAGGIUNGIBILI DOPO CONDANNA…”

Non si fece attendere la replica di Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta in qualità di agente-produttore e amministratore unico di Arcobaleno Tre. «L’Arcobaleno Tre e la Rai stessa potevano portare avanti una collaborazione con un’artista che diffama la stessa agenzia e il network che ha fatto tanto per poterla riportare in onda in Italia?», disse tra le altre cose. Dopo la pubblicazione da parte di Heather Parisi di post che riguardavano la famiglia Presta, questa le fece causa per diffamazione. La vicenda ha avuto poi i suoi strascichi e potrebbe averne ancora visto che Lucio Presta ha riportato a galla la vicenda. «Quando c’è da prendere sono in prima fila, quando il tribunale li condanna a pagare sono irraggiungibili anche attraverso gli avvocati che li hanno assistiti e magari non prenderanno nemmeno parcella. Ma il tempo galantuomo. Basta aspettare», ha scritto l’agente in un altro tweet velenoso. Per ora Heather Parisi non ha risposto.

