Lucky John e il mistero della fidanzata: chi è il giovane creator di origini italiane

Il creator Lucky John è uno dei volti social più curiosi degli ultimi anni, il giovane ha fatto molto discutere per alcuni suoi comportamenti, tra questi ad esempio la delicata operazione agli occhi alla quale si è sottoposto per cambiare colore nei mesi scorsi. Un fatto che ha generato numerose polemiche delle quali il creator di origini italiane non si è fatto troppi problemi. Non è molto amante dei riflettori, al punto che non ha mai rivelato la sua data ufficiale di nascita e tantomeno svelato gossip o questioni simili riguardo alla sua figura.

Non è dato sapersi dunque se ad oggi ci sia una fidanzata o un fidanzato nella vita di Lucky John, uno dei volti più curiosi del mondo dei creator e che vanta un seguito importante. Riguardo alla polemica per il cambio degli occhi, Lucky John ha raccontato come in realtà dietro tutto ci fosse un motivo molto curioso e speciale, visto che anni fa il ragazzo ha perso tragicamente e prematuramente un’amica che aveva lo stesso colore di occhi.

Lucky John e il mistero sulla fidanzata: i social in cerca di indizi

Della vita privata del creator non si sa praticamente niente, visto che Lucky John ama mettersi in mostra sui social per i suoi simpatici video. Al contrario non si sa cosa vive il ragazzo americano di origini italiane che ha rubato il cuore di migliaia di follower sui social.

Sappiamo con certezza quanto lui ami il mestiere e la sua gente, ma riguardo alla vita privata non si è mai sbottonato, lasciando un grosso alone di dubbio sulla sua figura. Chissà che presto non decida invece di rompere il silenzio e chiarire come stanno le cose dal punto di vista relazionale.

