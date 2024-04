Lucky Luke – Pesce d’aprile in onda oggi 25 aprile 2024 su Rete 4/ Trama e cast del western con Terence Hill

Lucky Luke – Pesce d’aprile, diretto da Terence Hill, Ted Nicolaou e Richard Schlesinger

Sei pronto a tornare indietro nel tempo con un Western degli anni Novanta? Giovedì 25 aprile, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17,45, andrà in onda la commedia western del 1991 Lucky Luke – Pesce d’aprile. Si tratta del quarto episodio dell’omonima serie tv diretta da Terence Hill, Ted Nicolaou e Richard Schlesinger, con un cast d’eccezione, che vanta nomi quali quello di Terence Hill stesso, ma anche di Nancy Morgan, Fritz Sperberg, Dominic Barto e Neil Summers.

A rendere la visione ancora più immersiva è la colonna sonora, che ti porta direttamente nel Far West: composta da Aaron Schroeder e David Grover, sono due i temi principali che ormai è impossibile non conoscere, ovvero Lucky Luke rides again (la sigla iniziale cantata da Roger Miller) e The lonesomest cowboy in the West (eseguita invece da Arlo Guthrie).

La trama del film Lucky Luke – Pesce d’aprile: torna lo sceriffo di Daisy Town

In Lucky Luke – Pesce d’aprile, ritroviamo la classica cittadina del Far West (Daisy Town) con il tipico sceriffo (Lucky Luke), che si fa garante della sicurezza dei cittadini, e il suo fidato destriero Jolly Lumper. Ma gli aspetti classici e scontati finiscono qui. Questo episodio, infatti, è ambientato il primo giorno di aprile, evento molto atteso da tutti gli abitanti. Quale momento migliore, infatti, per organizzare i migliori e più imprevedibili scherzi possibili?

Tuttavia, se solitamente era Lotta Legs – proprietaria del saloon della cittadina di Daisy Town e regina degli scherzi del primo aprile – a organizzare gli scherzi più eclatanti, questa volta è proprio lei la vittima: sarà, infatti, Lucky Luke a escogitare uno scherzo a dir poco memorabile, complice un principe russo e la sua fidanzata. Come andrà a finire? Preparati a momenti di ilarità in questo Western imperdibile, in cui aspetti tipici e riconoscibili si intrecciano con una trama originale e attori fuori dal comune.

