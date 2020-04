Lucrezia Bellorio, 16enne scomparsa un mese fa/ Matera, zero tracce (Chi l’ha visto)

Questa sera torna su Rai 3 l’oramai consueto appuntamento con “Chi l’ha visto?”, il programma condotto da Federica Sciarelli e che si occuperà di nuovi casi di persone scomparse e relativi misteri in un periodo reso ancora più complicato dall’emergenza Coronavirus. Nella puntata in onda stasera a partire dalle ore 21.20 la giornalista del servizio pubblico si occuperà in particolare di un caso nuovo (oltre a parlare pure nuovamente dell’inchiesta riguardante l’ospedale di Alzano Lombardo a la contestata decisione di non chiudere la struttura) e che riguarda una minorenne: da quasi un mese purtroppo non si hanno più notizie della giovane Lucrezia Bellorio, scomparsa da un piccolo centro della Basilicata. Dopo giorni di angoscia e nessuna notizia della teenager, i genitori della ragazza hanno deciso di utilizzare le telecamere di “Chi l’ha visto?” per raccontare nei dettagli la vicenda e fare un appello affinché la figlia, nel caso in cui stia bene e possa sentirli, faccia ritorno a casa.

A “CHI L’HA VISTO?” IL CASO DI LUCREZIA BELLORIO, 16ENNE SCOMPARSA VICINO MATERA

Prima che le telecamere del programma di Rai 3 si accendessero sulla scomparsa di Lucrezia, la cronaca locale lucana si era occupata del caso: Lucrezia Bellorio, 16 anni, vive a Scanzano Jonico, un piccolo comune di poco più di 7000 abitanti in provincia di Matera. Secondo quanto si apprende non si hanno più tracce di Lucrezia dallo scorso 5 marzo e fino ad ora a nulla sono valsi gli appelli di amici e il tam tam organizzato sui social da chi la conosce: sulla vicenda i Carabinieri della compagnia di Policoro hanno aperto un’indagine e i coniugi Bellorio sono preoccupati dato che da fonti di stampa del territorio si apprende che Lucrezia era stata in una comunità di recupero fino allo scorso 15 febbraio prima di fare ritorno a casa e il suo ultimo avvistamento è stato fatto in quel di Policoro, mentre altre testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine al momento non hanno portato a nessuna pista solida. Al momento della scomparsa la ragazza inoltre non avrebbe avuto con sé il telefono cellulare e nemmeno dei soldi: anche per questo motivo è stato diffuso l’invito, a chiunque avesse delle notizie, a contattare i Carabinieri di Policoro o il numero di telefono che i genitori hanno indicato alla stampa.



