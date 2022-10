Lucrezia, chi è la concorrente di X Factor 2022/ Pubblico diviso sull’autrice di Molecole

Lucrezia, chi è la concorrente X Factor 2022: Molecole conquista Ambra

Lucrezia si presenta a X Factor 2022 scatenando subito delle polemiche. Il pubblico non è contento della scelta di Ambra. Lucrezia ha un timbro di voce particolare. I follower si sono emozionati a ogni sua esibizione. C’è chi la trova molto monotona e lagnosa e chi invece si sente attraversare dai brividi. Il pubblico è diviso a metà. Una buona parte non dà vincente questa scelta e recrimina ad Ambra di aver mandato a casa i più forti per lasciare dentro i cantanti più scarsi a parte i Tropea. Molti avrebbero preferito al posto di Lucrezia Colin Mc Donald. Chissà cosa avrà in mente Ambra e cosa farà cantare a Lucrezia, la verità è che la sua voce dopo due pezzi diventa noiosa.

Alle Audizioni con l’inedito “Molecole”

Lucrezia è da una vita che ha la passione per la musica. Ha frequentato il Conservatorio dove ha studiato composizione. Alle Audizioni si è presentata sul paco di X Factor 2022 con il suo inedito “Molecole”. Le sue canzoni parlano di quello che vive tutti i giorni. Fedez è rimasto sbalordito perché di solito chi studia al Conservatorio non riesce sempre a trovare un suo spazio nel mondo della musica. Quello che gli ha dato la didattica, gli ha tolto un po’ in creatività. Invece nel caso di Lucrezia studiare l’ha aiutata a generare una melodia che riesce ad emozionare. Dargen si è complimentato con la concorrente. Per Rkomi il suo talento è indubbio, Ambra si è emozionata. Con questo risultato Lucrezia ha ottenuto pieni voti dalla giuria.

Ai Boot campo con Teardrop dei Massive Attack

Ai Boot Camp di X Factor 2022 Lucrezia è l‘ultima a esibirsi e le sedie sono tutte occupate. Il brano con cui si è presentata è stata una cover dei Massive Attack dal titolo “Teardrop”. Lucrezia anche questa volta è riuscita a emozionare, perché ha un timbro di voce che arriva al cuore. Ambra lo ha apprezzato molto, è un brano manifesto del trip-pop, dove è accompagnato da un video bellissimo. La ex di Non è la Rai ha provato una piacevole sensazione che non vuole perdere. Consapevole che si sarebbe fatta del male, ha liberato una sedia e usando lo switch ha chiesto a Giovanni di lasciare X Factor per cedere il posto a Lucrezia.

Ai Last call con Fiore Mio di Andrea Laszlo De Simone

Ai Last Call di X Factor 2022 Lucrezia ha portato un brano di Andrea Laszlo De Simone, dal titolo “Fiore mio”. Fedez al backstage ha espresso il suo parere favorevole nei confronti della concorrente. Lucrezia ha dimostrato di avere un talento fuori dal comune. Il suo gusto musicale è molto ricercato e poi ha un timbro di voce che incanta ed emoziona. Alla fine della performance, Ambra ha fatto notare che la cantante ha portato un brano di uno dei talenti più nascosti, più eleganti e più ricercati della musica italiana. Questo denota che anche la concorrente non ha un gusto musicale banale ma ricercato. Senza alcuna esitazione la giudice assegna la sedia a Lucrezia.

