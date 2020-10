Lucrezia Comanducci scarica Armando Incarnato a Uomini e Donne/ “Non sto bene…”

Lucrezia Comanducci lascia definitivamente Uomini e Donne. La 33enne, dopo aver partecipato alla trasmissione per l’appuntamento al buio con Davide Donadei e Gianluca De Matteis ha scelto di corteggiare il tronista romano fino all’inserimento di Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano, infatti, ha immediatamente corteggiato Lucreziala quale, dopo essere uscita con entrambi, ha deciso di continuare a conoscere solo Armando. Tuttavia, nella puntata di Uomini e Donne del 14 ottobre, Lucrezia ha annunciato di voler lasciare la trasmissione non sentendosi a proprio agio in un contesto televisivo. Dopo aver assistito al duro litigio tra Armando e Gianluca, Lucrezia, visibilmmente in difficoltà, dopo essere rimasta in silenzio, ammette di aver partecipato a Uomini e Donne per fare un’esperienza, ma di non sentirsi a suo agio in questa situazione.

LUCREZIA COMANDUCCI LASCIA UOMINI E DONNE

Armando Incarnato non nasconde l’amarezza di fronte alla decisione di Lucrezia Comanducci di lasciare Uomini e Donne. Sophie Codegoni esorta Armando a seguire Lucrezia fuori dalla trasmissione, ma il cavaliere napoletano spiega di non poterlo fare. “Con quali presupposti dovrei uscire con lei se non mi parla e non mi dice neanche se le piaccio?”, chiede Armando. Quest’ultimo, poi, chiede a Lucrezia di restare e di ripensarci dandosi un’altra possibilità, ma la 33enne è sicura di voler tornare a casa. “Vado a casa“, ribadisce. Di fronte a tale decisione, Tina Cipollari è convinta che non sia mai stata realmente interessata nè a Gianluca nè ad Armando il quale, poi, chiede a Maria De Filippi di poter uscire dallo studio per parlarle. Lucrezia, dunque, resterà sulla propria decisione o cambiaerà idea tornando in trasmissione?



