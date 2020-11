Lucrezia Comanducci torna a Uomini e Donne/ “Sono qui per Armando”: Michele…

Colpo di scena a Uomini e Donne nella puntata in onda oggi, giovedì 26 novembre. Dopo il confronto tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis che stanno conoscendo entrambi la neo arrivata Marianna, Maria De Filippi, ha annunciato il ritorno in studio di una protagonista della prima parte della stagione del dating show ovvero quello di Lucrezia Comanducci che, dopo aver partecipato ad un appuntamento al buio per Gianluca De Matteis, si era dichiarato per Armando. Tuttavia, in imbarazzo per il contesto, Lucrezia aveva deciso di lasciare la trasmissione. Dopo aver seguito da casa il percorso di Armando che, pur essendo uscito con diverse ragazze non ha trovato la donna con cui approfondire la conoscenza, ha deciso di tornare per riprendere la frequentazione.

ARMANDO INCARNATO FELICE DEL RITORNO DI LUCREZIA COMANDUCCI

L’arrivo in studio di una bellissima Lucrezia Comanducci ha scatenato una grande gioia per Armando Incarnato che non nasconde il suo entusiasmo per la giovane dama per la quale aveva espresso un grandissimo interesse sin dal primo incontro. “Per me puoi restare, ma sei convinta?”, chiede Armando. “Io sono scesa per lui. Voglio viverlo e vedere come va”, aggiunge Lucrezia che scatena immediatamente la gelosia con il cavaliere napoletano dopo aver scambiato poche parole con Gianluca. “Bentornata Lucrezia, come stai?“, ha chiesto il tronista romano a Lucrezia che ha risposto educatamente a Gianluca scatenando la reazione di Armando. Lucrezia, inoltre, ha aggiunto di non essere interessato a nessun altro cavaliere anche se Michele Dentice ha ammesso di avere un interesse per Lucrezia. “Mi piace, ma è scesa per Armando”, ha detto Dentice. “La stai guardando da mezz’ora e poi non vuoi ballare?”, sbotta Tina Cipollari. “Il problema tuo è che non ti capisci neanche da solo”, aggiunge Armando che continua a puntare il dito contro Michele.



