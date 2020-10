LUCREZIA COMANDUCCI, UOMINI E DONNE/ “Voglio continuare a conoscere Armando”

Colpo di scena a Uomini e Donne con Lucrezia che ha deciso di dichiararsi ufficialmente per Armando Incarnato. “Voglio continuare a conoscere Armando perché c’è sempre stato e mi ha dimostrato interesse”, ammette la 33enne. Tina Cipollari stuzzica così Armando non vedendo una grande felicità da parte sua. Lucrezia, poi, augura a Gianluca di trovare la donna che sta cercando mentre Gianluca augura lo stesso a Lucrezia con Armando. Quest’ultimo, però, non prende bene lo scambio di auguri tra i due e si scaglia contro il tronista. “Fai il tronista con le ragazze, non con me”, sbotta il cavaliere napoletano che appare particolarmente nervoso. Lucrezia, così, si siede ufficialmente tra le dame del trono over iniziando un nuovo percorso a Uomini e Donne (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

LUCREZIA COMANDUCCI TRA ARMANDO E GIANLUCA

Lucrezia Comanducci sceglierà di continuare a frequentare Armando Incarnato o deciderà di restare a Uomini e Donne come corteggiatrice di Gianluca De Matteis? In attesa di scoprire quale sarà la decisione finale della 33enne corteggiatrice bionda, ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Lucrezia ha parlato sia di Armando che di Gianluca ammettendo di essere molto incuriosita da Incarnato e di avere ancora molti dubbi sul tronista romano. «È una persona che mi incuriosisce ma al contempo mi spaventa. Lo vedo un uomo formato, interessante, ma non mi fido molto di lui. Vorrei capire se quello che ha per me è un interesse reale e se è una persona che potrei vedermi accanto in un ipotetico futuro. Per quanto mi riguarda, fiducia e rispetto sono due elementi essenziali che ricerco alla base di ogni rapporto», ha dichiarato Lucrezia.

LUCREZIA COMANDUCCI, I DUBBI SU GIANLUCA DI UOMINI E DONNE

Se di Armando Incarnato non riesce ancora a fidarsi, su Gianluca De Matteis ha davvero molti dubbi da sciogliere. “Sicuramente è un bellissimo ragazzo e mi sembra l’opposto di Armando. Conduce una vita più tranquilla, forse potrei affidarmi con più facilità, ma è sempre tutto ancora da scoprire”, ha dichiarato Lucrezia Comanducci a Uomini e Donne Magazine. “In questi giorni mi sto facendo tante domande e sono rimasta in dubbio su Gianluca, che sembra volersi tirare indietro. Non riesco a capire, e mi piacerebbe scoprirlo, quanto sia davvero interessato a me o se tutto si fermi al fatto che sia rimasto colpito dall’aspetto fisico”, ha aggiunto la 33enne che, tuttavia, stando alle anticipazioni pubblicate dal Vicolo delle News, avrebbe scelto Armando.



