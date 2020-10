Lucrezia Comanducci, Uomini e Donne/ Segnalazione su Gianluca De Matteis e…

Lucrezia Comaducci, dopo aver scelto di corteggiare Armando Incarnato preferendolo a Gianluca De Matteis da cui non si è mai sentita apprezzata e corteggiata, nella nuova puntata di Uomini e Donne, tornerà protagonista con una segnalazione sul tronista romano. Gianluca, dopo aver dichiarato di essere realmente interessato a lei e aver provato a conoscerla, di fronte alla sua titubanza, ha preferito fare un passo indietro. Dalla decisione di Gianluca a quella di Lucrezia di diventare così una dama del trono over per poter continuare a conoscere e frequentare Armando il passo è stato breve. Il triangolo amoroso formato dalla corteggiatrice bionda, dal tronista romano e da Armando Incarnato sembrava ormai chiuso e, invece, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, nella nuova puntata di Uomini e Donne si tornerà a parlare di Lucrezia e Gianluca.

LUCREZIA COMANDUCCI, LITE A UOMINI E DONNE CON GIANLUCA DE MATTEIS?

Lite a Uomini e Donne tra Lucrezia Comanducci e Gianluca De Matteis? Tutto accadrà quando Maria De Filippi chiederà alla corteggiatrice se abbia da dire qualcosa in merito alla sua decisione di dichiararsi per Armando Incarnato e su quella di Gianluca di fare un passo indietro. Inizialmente, la 33enne resterà in silenzio, ma ci sarà una segnalazione secondo cui avrebbe sentito le altre corteggiatrici lamentarsi dell’atteggiamento del tronista giudicato troppo “moscio” esattamente come aveva sempre sospettato. Inizialmente Lucrezia negherà, ma l’intervento del membro della redazione farà saltare fuori la verità. Gianluca deciderà, tuttavia, di credere alle altre ragazze e non alle segnalazione di Lucrezia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA