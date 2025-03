Tutto pronto per un quinto capitolo più che atteso, hype alle stelle da oggi con l’uscita dei primi sei episodi dei 12 totali di Raiplay. Stiamo parlando di Mare Fuori 5, uno degli appuntamenti più attesi e soprattutto titolo che già con le stagioni precedenti si è consacrato come vero e proprio televisivo nel contesto delle serie tv. Chiaramente, ancor prima dell’uscita della prima parte della quinta stagione, era caccia alle anticipazioni Mare Fuori 5. Ci pensa Lucrezia Guidone – alias Sofia nella serie tv – a fornire qualche piccolo antipasto su ciò che vedremo nei prossimi episodi.

Ospite oggi a La Volta Buona, Lucrezia Guidone – Sofia nella serie tv – si è lasciata sfuggire qualche succoso spoiler, con le dovute riserve, rispetto alle anticipazioni Mare Fuori 5. Ci siamo lasciati con il colpo di scena delle nozze saltate di Rosa Ricci, proprio il suo personaggio aveva fatto di tutto affinchè quel lieto evento si realizzasse diversamente dalla scelta della ragazza. Ma l’attenzione nel merito delle anticipazioni Mare Fuori 5 non parte da qui, bensì da un altro aspetto che si collega al passato.

Anticipazioni Mare Fuori 5, Lucrezia Guidone a La Volta Buona: “Qualcosa che riguarda Sofia…”

“Ci sarà un ritorno dal passato, che diventerà presente perchè entrerà nella sua vita. Ho detto persona, non posso dire chi… Un figlio segreto, abbandonato? Non si può dire, è qualcosa di appena uscito quindi non possiamo spoilerare nulla. Ovviamente ha a che fare con me e mi metterà anche piuttosto in crisi”. Queste le anticipazioni Mare Fuori 5 offerte direttamente da Lucrezia Guidone – alias Sofia nella serie tv – ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo. L’attrice, come giusto che sia, non ha potuto dire altro; anche perchè proprio da oggi sono disponibili su Raiplay i primi sei episodi del nuovo capitolo. Non resta che immergersi nella maratona per scoprire i risvolti della nuova trama.