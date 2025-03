Chi è Lucrezia Guidone, l’attrice di Mare Fuori 5: “Vado in terapia per mitigare l’impulsività”

Lucrezia Guidone, ospite nella puntata di oggi de La volta buona, è tra i protagonisti di Mare Fuori 5. Dalla scorsa stagione è la direttrice dell’IPM, Sofia Durante, subentrata a Paola Vinci, impersonata a sua volta da Carolina Crescentini. Ma chi è Lucrezia Guidone? Nata a Pescara il 3 giugno 1986 ma di origini pugliesi dopo una lunga gavetta è arrivata al successo ed alla notorietà grazie alla fiction di Rai2. Dopo il diploma ha frequentato l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico ed il suo primo ruolo l’ottiene nel 2011 nel film In cerca d’autore. Studio sui sei personaggi. Interpreta poi La ragazza nella nebbia, Dove cadono le ombre e Summertime approda su Netflix con Fedeltà mentre nel 2023 entra nel cast di Mare Fuori.

Lucrezia in un’intervista rilasciata a Vanity Fair negli anni scorsi si è sbilanciata molto parlando della sua vita privata, del rapporto con la famiglia e sulla sua carriera. Ha rivelato che la madre pianista le ha insegnato a suonare il pianoforte ma lei da sempre ha voluto fare l’attrice. Si è descritta come una persona attenta e curiosa ma forse un po’ troppo impulsiva ed anche per imparare a mitigare questo suo lato del carattere da anni segue un percorso di psicoterapia: “Sto imparando a mitigare il mio lato più impulsivo: mi identifico tanto con le emozioni, ma il mio lavoro di crescita umana oggi è separare, altrimenti la vita ti porta a fare dei gran casini.”

In svariate interviste, Lucrezia Guidone ha fornito delle anticipazioni Mare Fuori 5 spiegando che Sofia Durante avrà a che fare con un realtà molto diversa rispetto alle precedenti stagione, ‘verrà fuori un segreto dal passato che avrà ripercussioni anche nel suo rapporto con Beppe (Vincenzo Ferrara): “Si troverà a fare i conti con tutte queste cose e ne verrà inevitabilmente colpita. Ci sono molti elementi che cambieranno, a partire dalla sua sfera privata per arrivare anche a quella lavorativa.” Punto fermo, invece, sarà il rapporto di sorellanza con Rosa Ricci (Maria Esposito) anche se quest’ultima subirà un drastico cambiamento.