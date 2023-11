Lucrezia Guidone: “Mare Fuori 4? Sarà una stagione intensa”/ “Interpretare Sofia non è stato facile…”

Mare Fuori 4, piccole anticipazioni da parte di Lucrezia Guidone: “Sarà emotivamente densa…”

Tra le ultime serie tv che più di altre hanno creato seguito e appassionato i telespettatori occupa un posto di rilievo Mare Fuori. l’hype è alle stelle per la quarta stagione del titolo; tante sono le dinamiche ancora da dirimere e gli appassionati non vedono l’ora di conoscere le sorti dei protagonisti. SuperGuida TV ha intervistato in esclusiva Lucrezia Guidone che nel quarto capitolo della saga prenderà il posto di Carolina Crescentini nei panni di Sofia.

“Cosa aspettarsi dalla quarta stagione di Mare Fuori? Tante emozioni; è una stagione intensa, emotivamente densa. Abbiate fiducia perché dopo questi primi due episodi le cose andranno soltanto a migliorare”. Queste le parole di Lucrezia Guidone al Festival del Cinema di Roma, intervistata da SuperGuida Tv. L’attrice è stata chiaramente incalzata anche sul ruolo di Sofia, per il quale ha preso il posto di Carolina Crescentini.

Mare Fuori 4, Lucrezia Guidone racconta il passaggio di testimone con Carolina Crescentini

“E’ stato bellissimo; con Carolina ho costruito un bel rapporto. Dal punto di vista simbolico oltre che umano è stato un onore per me poter raccogliere questo testimone con un personaggio non facile”. Queste le considerazioni di Lucrezia Guidone a SuperGuida Tv in riferimento al suo ruolo in Mare Fuori 4 nei panni di Sofia; personaggio che nelle precedenti stagioni era stato interpretato in maniera pregevole da Carolina Crescentini.

“Cos’è per me Mare Fuori? E’ la possibilità di riscatto rispetto ad un futuro senza orizzonte” – ha spiegato Lucrezia Guidone – “Lavorare con questi ragazzi è bellissimo, li amo”. In chiusura di intervista, l’attrice di Mare Fuori 4 ha poi argomentato in riferimento ad alcune polemiche con al centro proprio la serie tv. “Credo che chi critica la serie non abbia mai visto un episodio; è una serie che lancia un messaggio positivo, di speranza e riabilitazione nella società. Non c’è assolutamente un’apologia del criminale ma è tutt’altro”.

