Lucrezia Hailé Selassiè innamorata di Manuel Bortuzzo?/ Al Grande Fratello Vip sta nascendo qualcosa..

Lucrezia Hailé Selassiè e la terza delle sorelle pronipoti dell’ultimo imperatore Etiope, la ragazza è entrata a far parte delle casa del Grande Fratello Vip 2021 insieme alle sue due sorelle con le quali gareggia come un solo concorrente.

Grazie alla sua ironia è entrata fin da subito tra i protagonisti di questa edizione del reality e sicuramente, se la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello Vip durerà, sarà in grado di regalare tante altre emozioni al pubblico e anche ai suoi compagni di avventura all’interno della casa.

Lucrezia Hailé Selassiè e Manuel Bortuzzo… un amore nascente al Grande Fratello Vip?

Tra Lucrezia Hailé Selassiè e Manuel Bortuzzo negli ultimi tempi al Grande Fratello Vip 2021 ci sono tanti scambi ed effusioni tanto da far effettivamente pensare che tra i due ragazzi stia nascendo qualcosa in più che una semplice amicizia. I due sono stati ripresi in giardino mentre si scambiavano delle carezze affettuose ed effusioni.

Lucrezia Hailé Selassiè si è da subito mostrata affascinata dalla storia di Manuel, che sarebbe sicuramente felice di trovare l’amore all’interno della casa, e non perde occasione per coccolarlo. I due sembrano avere una buona intesa, a partire dall’età, entrambi nati nel 1998, fino ad arrivare agli interessi personali dei due ragazzi.

