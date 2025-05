Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono conosciuti e innamorati durante Ballando con le Stelle, quando lei era la sua insegnante di danza. La ballerina e il figlio di Rocco Siffredi stanno vivendo al meglio la loro storia d’amore, anche se non mancano alcuni nodi da risolvere. La distanza, ad esempio, sembra essere un ostacolo non da poco, soprattutto in ottica di voler costruire una famiglia e sposarsi. Lucrezia Lando, che si è temporaneamente trasferita in Ungheria per stare vicina al fidanzato, vorrebbe avvicinarsi all’Italia, dove ci sono i suoi cari.

In una intervista rilasciata al magazine Di Più, la ballerina ha aperto al suo cuore il compagno, sottolineando però i punti spinosi che andrebbero risolti. “Vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti”, le parole di Lucrezia. La ballerina dice di trovarsi molto bene coi suoi genitori, ma se un domani diventasse madre vorrebbe vivere quest’esperienza in Italia.

Lorenzo Tano, dal canto suo, non sembra intenzionato ad assecondare la fidanzata a stretto giro. Gli impegni lavorativi in Ungheria lo tengono molto impegnato e anche se condivide il desiderio del matrimonio e della genitorialità, al momento non pensa di lasciare il paese in cui risiede coi genitori.

“Mio padre Rocco non vede l’ora che diventiamo genitori […] e a me piacciono le famiglie numerose e sogno di avere non una, ma tre bambine. Sono disposto ad accettare anche maschietti, ma sul numero non transigo: vorrei avere tre figli”, confessa il figlio del celebre attore hard. Insomma, Lorenzo e Lucrezia Lando stanno vivendo una bellissima fase del loro amore ma hanno ancora molte cose da chiarire in vista del loro futuro.

