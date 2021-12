Lucrezia Lando e Andrea Iannone fidanzati?/ Dopo Ballando con le stelle, una foto…

Lucrezia Lando e Andrea Iannone sono stati tra i protagonisti più amati di Ballando con le stelle 2021. Tra una prova e l’altra, tra l’insegnante del programma di Milly Carlucci e il pilota è nato un feelinn speciale. I due, più volte, sono stati pizzicati insieme tra abbracci e tenerezze. Entrambi single, Iannone e Lucrezia Lando hanno fatto sognare i fans che sperano che tra i due nasca davvero l’amore. Iannone, senza sbilanciarsi, in un’intervista rilasciata a Fanpage, ha speso belle parole per la sua insegnante di ballo.

Andrea Iannone e Lucrezia Lando/ Rientreranno in gara a Ballando con le Stelle?

«Lucrezia è una professionista, una ragazza molto in gamba, il nostro è il rapporto di uno sportivo con il suo preparatore atletico. Stiamo facendo un bellissimo percorso, lei è brava e ha pazienza nel riuscire a farmi ballare e adesso vediamo da qui in avanti cosa accadrà», aveva dichiarato nell’intervista prima della finalissima di Ballando. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due ora che il programma di Milly Carlucci è finito?

KATIA E REGALINO, GENITORI ANDREA IANNONE/ "Noi famiglia umile, fatti sacrifici"

Lucrezia Lando e Andrea Iannone: la prima foto dopo Ballando con le stelle 2021

Felice del percorso fatto a Ballando con le stelle 2021, Lucrezia Lando, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una bellissima foto in compagnia di Andrea Iannone che ha voluto ringraziare pubblicamente. “Abbiamo iniziato quest’avventura con pochi passi ma tanti sorrisi…

In questi tre mesi ho conosciuto un uomo ricco di valori, il senso della famiglia, l’amore incondizionato per la moto (anche lei parte della famiglia), ma soprattutto una persona con una sensibilità pura”, ha scritto la Landro.

Lite Smith-Lucarelli, Milly sbotta: calma/ Iannone smorza: "Selvaggia ha suo perché"

“Hai dato dimostrazione fino all’ultimo di essere un impeccabile professionista e per questo sai la stima che ho nei tuoi confronti. Orgogliosa del nostro percorso, felice di aver fatto conoscere anche se in piccola parte il vero Andrea. Di tutto questo ricorderò l’adrenalina, la carica, la gioia, la spensieratezza che hai saputo sprigionare in tutti i momenti passati insieme”, ha concluso la ballerina.



© RIPRODUZIONE RISERVATA