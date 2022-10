Lucrezia Lando seduce Dario Cassini a Ballando / Bocciata ad Amici di Maria, ma…

Oggi é un altro giorno, Lucrezia Lando ospite in coppia con Dario Cassini: i due concorrono insieme a Ballando con le stelle

Per la quota blonde di Ballando con le stelle, Lucrezia Lando é ospite nella nuova puntata di Oggi é un altro giorno, datata lunedì 10 ottobre, dove la ballerina professionista torna a raccontarsi come donna e artista. Nella nuova ospitata TV, la blonde professionista nel corpo di ballo a Ballando con le stelle si presenta in coppia con il partner al dancing-show di Rai1, Dario Cassini, con il quale sembra aver instaurato una forte intesa in poco tempo. O almeno questo é stando alla visione della clip di presentazione al pubblico TV della coppia di Ballando con le stelle e la performance di debutto, trasmesse alla prima puntata del dancing show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Un Charlestone coinvolgente registrato sulle note di Staying alive, dove Lucrezia Lando ha stregato con un sexy mini dress colore rosso fuoco sfoggiato per il debut, lo showman Dario Cassini, presentatosi in smoking total-white. Dario é apparso particolarmente coinvolto nel passo doble con la blonde partner, dando vita ad atmosfere calde da “febbre del sabato sera”.

Le voci su un possibile flirt tra i due ospiti a Oggi é un altro giorno di Ballando con le stelle sorgono spontanee e immediate, anche se Dario Cassini si direbbe felicemente sposato. Questo mentre Lucrezia Lando si direbbe invece single, dopo la chiacchierata rottura con lo storico collega ballerino professionista a Ballando con le stelle, Marco De Angelis. Tra i due fidanzati la lovestory sarebbe giunta all’epilogo lo scorso agosto 2022.

Lucrezia Lando, bocciata ad Amici di Maria De Filippi, é alla sua terza presenza a Ballando con le stelle: l’ospitata a Oggi è un altro giorno

L’ospite a Oggi è un altro giorno Lucrezia Lando, con il suo gossipposo status di single, é ora alla sua terza partecipazione a Ballando con le stelle, dopo il suo incarico nel 2018 con Gilles Rocca e nel 2021 con Andrea Iannone. Una partecipazione dallo staging di coppia quest’ultima molto sentita, che ha dato presto vita al gossip su una storia d’amore tra la ballerina e il campione di MotoGp, Iannone, poi smentito da lei ma che potrebbe aver contribuito alla rottura tra la Lando e Marco De Angelis. Per ciò che concerne il lato artistico, la carriera della ballerina si avviava quando lei aveva 10 anni. Nel corso degli anni, Lucrezia Lando ha vinto concorsi di ballo di risonanza nazionale e internazionale, ma non tutti sanno che ai casting di Amici 13 di Maria De Filippi fu rispedita a casa, non riuscendo a superare le selezioni per un banco di ballo nella scuola di Canale 5.

