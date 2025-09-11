Lucrezia Lante della Rovere risponde, dopo l’intervista a La Volta Buona, al video risentito di Alba Parietti: “Non era mia intenzione…”.

Procede a colpi di video sui social la diatriba tra Lucrezia Lante della Rovere ed Alba Parietti; in realtà, tutto sembra essere frutto di un discorso frainteso ma sul momento la conduttrice non ha decisamente accolto piacevolmente le esternazioni dell’attrice. Quest’ultima, ospite a La Volta Buona, aveva scherzato sulla Parietti: “Mica mi innamoro ogni 5 minuti come lei…”, una battuta che però, forse estrapolata dal contesto, può suonare come poco gradita soprattutto per la diretta interessata.

Vi abbiamo raccontato della replica piccata di Alba Parietti alla battuta di Lucrezia Lante della Rovere; ebbene, oggi – proprio a La Volta Buona – è stato trasmesso il video di contro-replica da parte dell’attrice che getta decisamente acqua sul fuoco. La Rovere smorza i toni, chiarisce il suo punto di vista e soprattutto si lascia andare ad una serie di complimenti che sono la base su cui poggia il suo tentativo di pace dopo il risentimento della showgirl e conduttrice.

Lucrezia Lante della Rovere smorza il ‘dissing’ con Alba Parietti: “Non ti volevo offendere, anzi!”

“Ma dai non ti volevo offendere, non era nelle mie intenzioni; sei una figa, intelligente, mi stai simpatica. Poi tu ti innamori, ma beata te: l’ho anche detto”. Inizia così Lucrezia Lante della Rovere; più che una contro-replica, sembra piuttosto un modo per alleggerire i toni tendere la mano ad Alba Parietti: “Non lo so forse non hai visto la puntata e qualcuno te l’ha riferita, qualcuno a cui piace mettere zizzania ma forse mi sono espressa male. In ogni caso non era mia intenzione” – conclude l’attrice – “Anche perchè mi stai molto simpatica, ho grandissima stima e ammirazione per te”.