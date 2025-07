Lucrezia Lante della Rovere e l'amore con Luca Barbareschi: "Ero pazza di lui, ma è finita male"

Ricordate la storia d’amore tra Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi? La relazione tra i due occupò le prime pagine dei giornali di cronaca rosa per diversi anni, più precisamente dal 1992 al 1999. Una storia che sembrava il preludio a un amore davvero speciale, ma nel corso del tempo il rapporto tra i due si è incrinato nettamente, fino alla rottura. Qualche anno dopo la fine della storia, la figlia della Ripa di Meana ha vuotato il sacco, raccontando alcuni retroscena rimasti nei cassetti fino a quel momento:

“Io avevo dieci anni di meno, ero acerba e pazza di lui, lo stavo ad ascoltare con la mascella che mi cascava, a bocca aperta, ma era durissimo, severo. Diceva che ero dotata di un mondo emotivo, di grande sensibilità che lo affascinava” le parole dell’attrice riguardo al rapporto con il collega. Una storia finita male dopo sette anni, ma che è rimasta comunque tra i ricordi di entrambi.

Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi, l’addio alla prima moglie

Un vero e proprio colpo di fulmine travolse l’attrice e il produttore, ai tempi legato sentimentalmente alla moglie Patrizia Fachini, dalla quale aveva già avuto le due figlie Beatrice ed Eleonora. Quando Luca Barbareschi conosce Lucrezia Lante della Rovere se ne innamora perdutamente, al punto di decidere di lasciare la moglie che ai tempi era anche incinta della terza figlia. Un colpo di testa che diede il via a una delle relazioni più chiacchierate di quegli anni, prima dell’impatto finale.

Due caratteri non fatti per stare insieme, due stili di vita non compatibili che non potevano portare a un esito diverso nonostante la follia iniziale dello stesso Luca Barbareschi, che ammise in una intervista concessa qualche anno fa: “Per Lucrezia abbandonai la mia famiglia, lasciai mia moglie incinta della terza figlia”.

