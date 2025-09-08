Lucrezia Lante Della Rovere e gli amori: "Con Luca Barbareschi una storia troppo rock'n roll"

Tra gli ospiti del salotto di Caterina Balivo abbiamo trovato anche Lucrezia Lante della Rovere, intervenuta in trasmissione per una chiacchierata con la padrona di casa. E per la figlia di Marina Ripa di Meana non sono mancate le curiosità riguardo ai suoi amori, uno di questi è stato quello con il conduttore Luca Barbareschi. Una relazione che si è poi esaurita dopo essere nata in pompa magna, come raccontato dallo stesso presentatore: “Per Lucrezia lasciai mia moglie incinta. Non mi pento di nulla, ma ho commesso tanti errori, come far soffrire le mie tre figlie ancora piccole con la separazione dalla madre”.

In una intervista concessa a Belve di Francesca Fagnani, la figlia di Marina Ripa di Meana ha raccontato alcune curiosità riguardo alla sua relazione con Luca Barbareschi: “Ero affascinata da Luca. Poi c’erano le trasgressioni. Era una vita molto rock ‘n’ roll, ma quando è diventata troppo rock ‘n’ roll ho detto: si salvi chi può”

Lucrezia Lante della Rovere e la storia con Giovanni Malagò

Uno degli uomini più importanti della vita di Lucrezia Lante della Rovere è stato senza dubbi quello con l’imprenditore Giovanni Malagò. I due hanno vissuto una storia durata quattro anni, dalla quale sono nate anche le figlie Vittoria e Ludovica, nate nel 1998 quando la figlia della Ripa di Meana aveva 20 anni.

Riguardo a Malagò, presidente del CONI, Lucrezia ha speso parole speciali: “È il padre delle mie figlie. Un uomo solido, troppo solido”. Dopo la fine del loro amore, Lucrezia ha vissuto la storia lunga sette anni con Luca Barbareschi.

