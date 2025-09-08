Lucrezia Lante della Rovera - ospite oggi a La Volta Buona - si è raccontata tra ruolo da genitori e liaison del passato.

Lucrezia Lante della Rovere: “Rapporto con mamma Marina? E’ stato difficile, ma oggi sono orgogliosa…”

La prima puntata de La Volta Buona – oggi, 8 settembre 2025 – si apre con un’ampia e coinvolgente intervista a Lucrezia Lante della Rovere. Un’attrice eclettica, capace di spaziare tra piccolo e grande schermo nei ruoli più disparati. La scena però è tutta per la sua essenza di donna, per ciò che riguarda la sua vita lontano dai riflettori.

Lucrezia Lante della Rovere e l'amore con Luca Barbareschi/ "Lasciò sua moglie incinta per lei"

Lucrezia Lante della Rovere parte dal ruolo dei genitori, offrendo un parallelismo tra il suo pensiero e ciò che osserva negli altri. “Si tende ad essere troppo protettivi; i genitori di oggi hanno un po’ questa paura, non accettano che i figli vengano giudicati, non si può più dire niente”. L’attrice offre poi a Caterina Balivo un bilancio del suo ruolo di madre: “Ho lasciato che i miei figli seguissero la propria strada, non devono essere protetti dalla mattina alla sera; bisogna anche renderli responsabili”. L’attenzione non può che finire sul rapporto con la propria mamma, Marina Ripa di Meana: “Con lei ho litigato molto, abbiamo avuto conflitti e sofferto molto; è stato un rapporto difficile ma al contempo mi ha insegnato ad essere libera. Era stravagante, diversa, appunto libera… Oggi mi sento orgogliosa di essere sua figlia”.

Lucrezia Lante della Rovere e l'amore con Luca Barbareschi: "Ero pazza di lui"/ "Era troppo severo con me"

Lucrezia Lante della Rovere a La Volta Buona: “Con Luca Barbareschi è stato un amore travolgente…”

Spazio anche ai temi sentimentali; Lucrezia Lante della Rovere ricorda l’amore travolgente con Luca Barbareschi che però ebbe un impatto non da poco sulla vita del suo ex compagno che, ai tempi della liaison, era ancora legato ad un’altra donna prossima a dare alla luce un figlio. “A quell’età, quando ti innamori così, è qualcosa di travolgente che forse non ti ricapitano nella vita. Non è stata una scappatella, c’è stato ovviamente anche tanto dolore perchè era difficile gestire la nostra vita. Io avevo 2 figlie, sua moglie aspettava un bambino, diciamo che l’abbiamo combinata grossa…”. L’attrice – sempre a La Volta Buona – ha poi aggiunto: “In un libro che ho scritto mi sono scusata con queste persone alle quali ho involontariamente fatto del male. Oggi avrei un’attenzione diversa, non sarei così spietata”.

Simone Di Pasquale: “Flirt con Lucrezia Lante della Rovere? Eravamo liberi”/ “La mia attuale compagna…”

Commento breve invece sulla liaison con Giovanni Malagò che, in un’intervista del passato, dichiarò: “E’ scappata”. Lucrezia Lante della Rovere ha sottolineato di dubitare che quella parola sia stata effettivamente pronunciata dal suo ex compagno: “Non penso faccia parte del suo modo di esprimersi”, e sui motivi della rottura scherza: “Diciamo che non c’era trippa per gatti…”.