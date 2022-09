Lucrezia Lante della Rovere/ “Mia madre Marina Ripa di Meana? Feroce, l’ho perdonata”

Lucrezia Lante della Rovere ha vissuto nella paura. Lo racconta nell’intervista concessa a Repubblica e nel libro che uscirà il 27 settembre “Apnea. La mia storia”. Nella sua autobiografia scrive la sua versione, quella più intima della sua vita, senza che siano gli altri a descriverla. L’autobiografia parte dalla foto di nozze dei genitori e passa dall’infanzia difficile, alle sfilate, agli amori – quello famosi – di Luca Barbareschi e Giovanni Malagò. Ma c’è spazio anche per la morte, quella della madre Marina Ripa di Meana che era “un’aliena” quando stava bene e “lo scontro era feroce”. Ma anche lei è cambiata, soprattutto con la malattia e madre e figlia hanno provato a riavvicinarsi. “Le mamme vanno perdonate”, ha ammesso.

Lucrezia Lante della Rovere spiega anche perché “Apnea”. “Ho vissuto una vita in apnea, cercando di ingoiare il pianto – ha detto nell’intervista – Facevo tutte le esperienze con paura, mancanza di respiro, angoscia, senso di inadeguatezza”. Tanto è vero che, prima di andare in una delle sue prime trasmissioni, al Maurizio Costanzo, Marina Ripa di Meana le disse: “Prenditi questa pasticca, me la prendo anch’io”. Era Xanax.

Lucrezia Lante della Rovere passa in rassegna nell’intervista i suoi palcoscenici. Da quello conflittuale con Valentino – che a una sfilata fu lapidario “fai attenzione ai fianchi” – a quelli in giro per il mondo che le permettevano di avere “una condizione di indipendenza economica”. Racconta che cercò anche di aiutare economicamente il padre, ma lui rifiutò. “Maschio e italiano, si considerava umiliato”, il retroscena svelato a Repubblica.

E poi racconta la morte. Quella della madre, dopo 16 anni di malattia, anticipata di poche ore dal video che fece sulla sedazione profonda: “Fu contraddittorio – afferma Lucrezia Lante della Rovere – Lei non voleva il suicidio assistito, ma la sua battaglia ‘dateci la dignità per morire’ era giusta”. A 56 anni, oggi, Lucrezia Lante della Rovere si dice serena. Non definirebbe la sua carriera cinematografica “folgorante” – e ricorda anche di essere stata bocciata ai provini di Acqua e Sapone con Carlo Verdone – ma si dice soddisfatta di aver fatto altre cose, tv e teatro, “per andare avanti con la sua vita”.

