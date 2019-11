LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE/ Nel mirino del figlio adottivo di Marina Ripa di Meana (Verissimo)

Silenzio social per Lucrezia Lante della Rovere, all’opera in questi giorni per portare in scena al Teatro Eliseo lo spettacolo Il cielo sopra il letto al fianco di Luca Barbareschi. I due attori saranno presenti in coppia a Verissimo nella puntata di oggi, sabato 30 novembre 2019, proprio per parlare del loro nuovo lavoro insieme. Si preannuncia un altro nuovo successo per Lucrezia, fresca dei consensi ricevuti con La Strada di Casa 2, la fiction in cui ha recitato con Alessio Boni e andata in onda su Rai 1. Sembra che il lavoro stia assorbendo del tutto l’artista, che dopo aver pubblicato uno scatto del dietro le quinte con Barbareschi, ha deciso di mettere in stand by il proprio profilo Instagram.

LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE, IL RITORNO IN TV NEL 2020

Intanto è già iniziato il countdown per il suo prossimo lavoro, che la riporterà ancora sul piccolo schermo per un’altra fiction della Rai. Il prossimo anno Lucrezia interpreterà un magistrato in Belle da morire, con una trama che parla di violenza di genere e dove troviamo Cristiana Capotondi e Matteo Martari come protagonisti. Si sono spenti i riflettori della polemica su Lucrezia Lante della Rovere, di recente finita nel mirino del figlio adottivo di Marina Ripa di Meana in merito al testamento della donna. Dopo aver rivelato a La Vita in Diretta di non aver ancora disperso le ceneri della madre, come richiesto nelle sue ultime volontà, “perché me la voglio ancora tenere stretta a me”, l’attrice ha spinto Andrea ad attaccarla a mezzo stampa su tutti i fronti. “Sono caduto dalle nuvole”, ha raccontato infatti all’Adnkronos, aggiungendo anche che Lucrezia non si sarebbe fatta “troppo vedere dalla mamma malata”.

LE ULTIME VOLONTÀ DELLA MADRE DI LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE

Non sappiamo ancora se da quel momento in poi l’attrice abbia messo in atto l’ultimo desiderio della madre, ovvero che le proprie ceneri venissero sparse nel Mediterraneo, nelle vicinanze del Monte Argentario “dove c’è la tomba dei genitori e della sorella che morì anche lei di cancro”. Rivolgendosi alla diretta interessata, Andrea si è augurato che possa fare al più presto questo grande passo, rivelando al tempo stesso di essere all’opera per la realizzazione di un libro in cui racconterà dei trent’anni vissuti accanto ai Ripa di Meana, dove “dirò tutto, la verità nuda e cruda”. In base al suo racconto, sembra che la Lante della Rovere gli abbia rivelato alcuni mesi fa di essere in attesa di concludere le riprese de La strada di Casa 2, ma che da quel momento in poi non si sarebbe fatta più sentire.



