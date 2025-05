Chi è Lucrezia Lorenzi e i risultati sportivi

Lucrezia Lorenzi, originaria di Torino, dove è nata nel 1998, è una sciatrice italiana, sorella di Matilde Lorenzi, morta in pista nel 2024. Una grande tragedia che ha spinto Lucrezia a dare ancor di più il massimo, anche in onore di Matilde, nella speranza di vincere per lei. Lucrezia è una slalomista pura. La sua famiglia si è trasferita a Sestriere proprio per permettere alle due figlie di inseguire il loro sogno di diventare sciatrici. Grazie al sostegno dei genitori e all’immenso talento, Lucrezia è riuscita ad ottenere ottimi risultati, esordendo anche in Coppa del Mondo proprio a Sestriere, nel 2022. Nei campionati italiani, Lucrezia ha vinto due argenti nello slalom speciale, nel 2022 e poi nel 2023.

Chi è Sandro Paternostro, ex marito di Carmen Di Pietro/ Com'è morto? Le complicanze del diabete e...

Lucrezia Lorenzi il rapporto con la sorella di Matilde Lorenzi: “Ci univano tante cose”

La sorella di Matilde Lorenzi, Lucrezia, dopo la morte della sua sorellina più piccola continua a gareggiare anche per lei, nella speranza di poterle dedicare una medaglia. “Tra noi c’è sempre stata la stessa connessione che immagino ci sia tra due gemelle. Quello che provo adesso è un dolore immenso” ha dichiarato Lucrezia dopo la morte di sua sorella Matilde, di sei anni più piccola di lei. Un grandissimo dolore che però non ha impedito a Lucrezia di tornare in pista, anche e soprattutto in memoria di Matilde: proprio per lei si è tatuata un sole, simbolo di luce e rinascita.

Asia D'Amato, chi è? La carriera e gli infortuni/ Costretta a saltare le Olimpiadi del 2024

Lucrezia Lorenzi ha raccontato, dopo la morte della sorella Matilde, che ad unirla alla sorella era il sangue e dopo solamente l’amore per lo stesso sport. Le due ragazze vivevano nella stessa casa, anche da adulte, e quando si trovavano a gareggiare insieme non era facile per entrambe, anche se non c’è mai stata competizione tra loro. “Abbiamo tante idee, ora dobbiamo raccoglierle, assieme ai fondi, proprio per sviluppare una maggiore sicurezza sotto tanti aspetti” raccontava Lucrezia dopo la morte della sorella. Per lei, infatti, è nata una Fondazione.