Lucrezia Mangilli “sosia” di Chiara Ferragni / Vola su Instagram dopo Ciao Darwin

Lucrezia Melito Mangilli, “sosia” di Chiara Ferragni, subito protagonista nell’ultima puntata di Ciao Darwin nell’accesissimo confronto tra la squadra degli Umani e dei Mutanti. Dalle due tribunette volano stracci e la Mangilli finisce nel mirino di una delle Mutanti: “Voi umane siete tutte delle imitazioni. Lucrezia ad esempio è la sosia di Chiara Ferragni. Vuole imitarla!”. La risposta della numero ventisette non si fa attendere: “Buonasera a tutti, vengo da Udine, sono una studentessa e sono orgogliosa di me stessa. Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete. Il mio corpo è naturale, il mio viso è naturale, io sono proprio così e ne vado fiera. Sono orgogliosamente umana!”. Lucrezia Melito Mangilli scatena le ire dei Mutanti, che ribadiscono fieri le proprie posizioni.

Lucrezia Melito Mangilli, la “sosia” della Ferragni vola su Instagram

Gli attacchi ricevuti durante la puntata di Ciao Darwin si sono rivelati utili alla crescita del suo profilo Instagram. Lucrezia Melito Mangilli, infatti, ha visto il numero dei followers lievitare di almeno quattromila unita. Prima di apparire nella trasmissione di Canale 5, la modella ventenne di Udine era seguita da circa 3800 utenti. Dopo le scintille con I Mutanti a Ciao Darwin il profilo ha spiccato il volo, con tanti nuovi seguaci ottenuti nel giro di pochi minuti. Basti pensare che il suo ultimo post ha ricevuto oltre 2500 mi piace e tantissimi commenti. “Tu sei la sorella della Ferragni, altro che sosia”, scrive un utente. “Complimenti per la puntata di stasera”, “Sei bellissima. Ti paragonano alla Ferragni ma sei mille volte meglio”.

