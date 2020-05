Lucrezia Melito Mangilli, sosia Chiara Ferragni/ Video, sfilata in intimo da brividi a Ciao Darwin 8

Pubblicità

Lucrezia Melito Mangilli è conosciuta per lo più per la sua somiglianza con Chiara Ferragni. E non solo per quella chioma lunga e bionda che ha avuto modo di esibire a Ciao Darwin 8 nella puntata Umani vs Mutanti. Il programma ritornerà in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 16 maggio 2020, e potremo rivederla ancora durante la lite con una concorrente della squadra dei Mutanti. “Voi Umane siete tutte delle imitazioni”, ha detto la ragazza, “Lucrezia ad esempio è la sosia di Chiara Ferragni. Vuole imitarla“. Parole che hanno spinto la Melito Mangilli a dire la sua subito dopo: “Vengo da Udine, sono una studentessa e sono orgogliosa di me stessa. Le mie curve sono naturali, non imito nessuno, io sono così come mi vedete. Il mio corpo è naturale, il mio viso è naturale, io sono proprio così e ne vado fiera. Sono orgogliosamente Umana”. Durante la presentazione, Lucrezia ha però dimenticato di rivelare un particolare: è una delle nipoti del Marchese Ferdinando Mangilli. Nel corso della passerella invece l’abbiamo vista in intimo rosa con motivi floreali e scarpe bianche. Ovviamente con tacco. Clicca qui per guardare il video di Lucrezia Melito Mangilli.

Lucrezia Melito Mangilli, che fine ha fatto la modella e studentessa?

Che fine ha fatto Lucrezia Melito Mangilli, modella e studentessa di Farmacia che abbiamo visto a Ciao Darwin 8? I social continuano ad essere parte integrante della sua carriera, come dimostra l’intensa attività sulla piattaforma. Un modo utile per mettere in risalto la sua personalità poliedrica, ma anche quegli occhi chiari e magnetici che bucano l’obiettivo. In uno degli ultimi post su Instagram, Lucrezia ha messo infatti in evidenza le sue forme grazie a un top argentato e perizoma brillantinato e nero. Nello scatto precedente invece aveva preferito un abito lungo, da sera, sempre argentato, ma senza rinunciare alla scollatura vertiginosa e a mostrare la gamba. Clicca qui per guardare la foto di Lucrezia Melito Mangilli. Nelle sue giornate, la modella non rinuncia mai anche agli allenamenti fitness oppure a qualche tiro a palla con il suo cagnolone. Nelle Stories infatti la vediamo all’opera con il suo cucciolo.





