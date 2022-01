Lulù Selassié, dalla lite con Manila alla polemica con Soleil/ Il web si spacca

Il popolo del Grande Fratello VIP si spacca sulla lite tra Lulù Selassié e Soleil Sorge. Nelle scorse ore, le due concorrenti hanno discusso animatamente dopo che l’italoamericana ha “nascosto” dal frigo la sua razione di cibo. Un gesto che non è passato inosservato alla Princess, che con fare ironico ha sottolineato perplessa il modus operandi di Soleil. Apriti cielo. Tra le due gieffine sono volati stracci, con accuse reciproche e animi molti caldi. La discussione ha inevitabilmente destato parecchio interesse sui social, dove gli internauti si sono divisi in fazioni, esprimendo le proprie motivazioni a difesa di Lulù o Soleil.

Alcuni internauti non sembrano tollerare i modi pepati di fare di Soleil, mentre altri telespettatori ritengono Lulù Selassié troppo pesante. Di sicuro, nella puntata di questa sera, lunedì 3 gennaio, Alfonso Signorini affronterà l’argomento per cercare di capire che tira tra le due ragazze.

Lulù Selassié, quante turbolenze al Gf Vip

Lulù Selassié ha vissuto nervosamente questi ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello VIP, insieme a sua sorella Jessica, a causa di una lite con Manila Nazzaro e, più recentemente con Soleil Sorge. Con l’ex Miss Italia ci sono state diverse incomprensioni nel corso di questi tre mesi, dopo che quest’ultima – insieme a Katia Ricciarelli – aveva definito le sorelle pesanti e maleducate. In difesa di Lucrezia e Jessica, è intervenuta ovviamente l’altra sorella, Clarissa, ormai fuori dai giochi e dalla casa, mettendo in dubbio la lealtà e la genuinità di Manila.

Su consiglio di Clarissa, Jesicca e Lulù hanno deciso di guardare oltre e di non dare troppo peso alle parole altrui. Al tempo stesso la Nazzaro è rimasta delusa dal comportamento delle principesse perché sperava in un atteggiamento diverso da parte loro, in quanto le ha sempre trattate come sue figlie e sperava di essere difesa.

Jessica ha poi tranquillizzato Manila dicendole che per lei non è cambiato nulla, che il loro rapporto rimarrà uguale ma ritiene la sorella una persona intelligente quindi farà tesoro delle sue parole. Manila invece ha sostenuto che da adesso in poi le tratterà in modo diverso, anche se le vuole bene. Clarissa Selassié, ormai fuori dalla Casa, ha così mostrato sui social dei video di Manila e Katia che parlano alle spalle delle sorelle, confermando la sua versione.

Ciononostante Manila continua a sentirsi molto delusa e amareggiata, si aspettava almeno una pacca sulla spalla: come lei tante volte ha difeso le persone all’interno della Casa dagli attacchi esterni del suo compagno, si aspettava che Jessica e Lulù Selassié e Manuel difendessero lei dagli attacchi, secondo lei gratuiti ed ingiustificati, di Clarissa Selassié. Come finirà?



