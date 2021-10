Lucrezia Selassiè è delusa da Manuel Bortuzzo/ “L’unico momento è a letto che non si vergogna di baciarmi”

Lucrezia Selassiè è delusa da Manuel Bortuzzo e si sfoga con Manila Nazzaro. Lulù ha spiegato di avere bisogno di sicurezze e di notare invece un comportamento distaccato da parte del nuotatore. Manila le fa allora una lezione intimandole di dare maggiore libertà a Manuel senza la necessità di correre. Lulù però soffre molto per il rientro di Aldo Montano e dice: “Quando stiamo a letto è l’unico momento in cui siamo soli e non si vergogna a baciarmi”. Manila le ha spiegato che i ragazzi in genere hanno un modo di pensare diverso dalle ragazze.

Infatti le ha spiegato: “Devi sapere che c’è una grande differenza tra uomini e donne, noi abbiamo una sensibilità che gli uomini non hanno e non dobbiamo fargliene una colpa. Lui si accorgerà che avevi bisogno di questa attenzione e ti darà abbastanza per farti sentire bene”. La conversazione viene interrotta dall’arrivo di Aldo Montano e Manuel Bortuzzo. Lulà si alza e stringe Manuel pensando al padre in carcere. La ragazza scoppia a piangere e Manuel la consola.

Sui social, Lucrezia viene pesantemente attaccata per il suo comportamento. Un utente commenta: “Lulù in un altra vita era un macigno sui coglioni”. C’è chi vorrebbe addirittura che Manuel fosse sincero chiudendo la storia con Lulù: “Cara Lulù lo vuoi capire che non sei la tipa x Manuel….caro Manuel diglielo in faccia che non ti piace e chiudiamo sta finta storiella”. Sono in molti a ritenere che Manuel non sia affatto interessato a Lucrezia Selassiè facendo intendere che il bacio che si sono scambiati sia stato di circostanza.

Intanto, Lucrezia sta vivendo dei momenti di difficoltà nella casa. La ragazza si è sentita esclusa dalle altre compagne ed è scoppiata in un pianto: “Io mi sento esclusa, sono sincera. Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa?”. Tutto è partito da Sophie Codegoni che si è lasciata andare ad una confessione privata con le altre donne della casa escludendo le tre sorelle. Una reazione esagerata da parte di Lucrezia anche se ormai ai suoi pianti ci stiamo abituando.



