Lucrezia Selassiè gelosa di Soleil e Manuel?/ Flop del video degli autori del GF Vip

Durante la 20esima puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mandato in onda un filmato in cui Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo parlano fittamente. In questo, i due scherzano: Soleil parla di vedere la camera di Manuel, ancora non vista, lui la invita ufficialmente e lei scherza parlando anche di una cenetta romantica. Il botta e risposta è sicuramente ironico ma gli autori hanno pensato bene di mostrarlo in prima serata a Lucrezia Selassiè, magari ipotizzando che il video facesse nascere una qualche dinamica di gelosia. Signorini, d’altronde, ha cercato di stuzzicare sia Lulù che Manuel e Soleil sul tema, non ottenendo però repliche infastidite da parte della Selassiè che ci ha invece scherzato su.

Soleil Sorge e Lucrezia Selassiè a confronto dopo il video al GF Vip: nessuna gelosia per Manuel

“Non è che ora dici così poi dopo frigni per ore?”, ha punto Alfonso Signorini in diretta al Grande Fratello Vip rivolgendosi a Lulù, lei però è rimasta calma e serena. Dopo la puntata, Soleil ha però tenuto a chiarire a Lulù che il mood di quella chiacchierata era ben diverso da ciò che è stato mostrato in diretta: “Quel video mio e di Manuel a parte che è di due settimane fa poi non è assolutamente in quella chiave lì”, ha detto infatti alla Selassiè. Lulù però non si è affatto detta infastidita e ha invece ribadito di non aver avuto alcun tipo di gelosia, conoscendo il rapporto di amicizia che Manuel ha nella Casa con lei ed altre donne. Insomma, nulla di fatto per il video degli autori.

