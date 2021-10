Lucrezia Selassiè “Io ho bisogno di affetto, voglio solo essere coccolata”/ Manuel Bortuzzo avvisato…

Lucrezia Selassiè “Voglio ricevere anche io comprensione, voglio anche io essere capita”

Lucrezia Selassiè sta vivendo un momento di fragilità. Non solo i presunti problemi alimentari ma anche la situazione che sta vivendo con Manuel Bortuzzo sembrano aver reso la principessa pensierosa. Una situazione che sta preoccupando anche la sorella Clarissa la quale ha messo in dubbio il comportamento di Bortuzzo che a suo dire non sarebbe chiaro nei confronti di Lucrezia. Manila Nazzaro è intervenuta aggiungendo: “Probabilmente viaggiano a due velocità differenti e hanno un modo diverso di viverla. Da fuori si vede che Manuel è frenato”. Per Manila, è chiaro che Lulù si aspettasse da Manuel un diverso atteggiamento. Pare invece che il nuotatore sia molto vicino a Soleil Sorge. Lucrezia Selassiè ha poi raggiunto la stanza dove c’erano gli altri coinquilini ed è stata Manila ad introdurre l’argomento cercando di spronarla: “Noi vediamo arretrare Manuel rispetto ai primi giorni e tu stai sempre più male. Vogliamo capire come poterti aiutare”.

Jo Squillo si è poi rivolta a Lucrezia: “Lui ha delle problematiche da affrontare che noi non possiamo nemmeno immaginare”. Lucrezia però non accetta giustificazioni e rimarca il bisogno di affetto: “Io ho bisogno di affetto, voglio solo essere coccolata”. Ainett Stephens è stata allora molto dura dicendo a Lucrezia che non può pensare che il mondo giri intorno a lei. Lucrezia Selassiè ha poi sbattuto la porta dicendo: “Voglio ricevere anche io comprensione, voglio anche io essere capita. Ogni volta sembra che io chiedo il mondo mentre io do l’universo alle persone”.

Aldo Montano consiglia a Manuel Bortuzzo di chiudere con Lucrezia Selassiè. Durante una conversazione in giardino, Aldo ha detto al nuotatore: “Dille quello che pensi con l’educazione che hai. Lei è molto dolce e sensibile, però è giusto che tu pensi a quello che è meglio per te”. Manuel ha poi replicato: “Per rispetto dei sentimenti di Lucrezia è giusto che capisca le mie idee, io gliel’ho detto l’altro giorno, se io trovo una persona che si integra al mio vedere le cose, al mio stile di vita e tutto quanto io vado avanti, se io percepisco che questa cosa non c’è il mio sembra menefreghismo ma in realtà è il mio modo di dire basta”.

Un rifiuto che però in questo momento potrebbe gettare ancora di più nello sconforto Lucrezia Selassiè che deve fare i conti con un presunto disturbo alimentare. Lucrezia è molto suscettibile tanto da aver risposto male senza motivo anche alla sorella Jessica. Un atteggiamento che ha iniziato a infastidire il popolo del web che teme che a causa di questo atteggiamento possano finirci di mezzo le sorelle.



