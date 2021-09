Lucrezia Selassiè litiga con Manuel Bortuzzo/ Il web la boccia “E’ troppo pressante”

Prime baruffe tra Lucrezia Selassiè e Manuel Bortuzzo. Negli ultimi giorni, Lulù ha avuto da criticare alcuni comportamenti del nuotatore. Manuel aveva messo in chiaro con Lucrezia che al rientro di Aldo Montano i due sarebbero tornati a condividere il letto assieme. Una scelta che Lucrezia però non ha digerito: “Qual è il bisogno di dormire con lui? Qual è la tua esigenza? Tanto vi mettete a letto e crollate! Quando prima ho detto ‘Sammy dormi con Aldo’ tu hai detto ‘Oh no Aldo!’, cioè io devo stare là come una stupida dove tu devi scegliere il giorno ecc? Va beh!”, ha esclamato. Manuel ha risposto ignorando la questione: “Ma perché a letto stiamo a chiacchierare, è una cosa molto naturale”.

Non è stato questo però l’unico comportamento che ha creato divisioni nella coppia. Lucrezia si sarebbe ingelosita per un avvicinamento sospetto di Manuel a Sophie Codegoni. L’ex tronista aveva spiegato di avere dolore al collo e il nuotatore si è offerto di farle un massaggio. Un gesto che ha fatto scatenare la gelosia di Lucrezia. In molti sul web hanno preso le difese di Manuel definendo Lulù un tormento. C’è chi scrive: “È troppo pressante, per respirare Manuel deve stare sempre vicino a qualcuno”.

Il padre di Manuel Bortuzzo boccia Lucrezia Selassiè: “Non è il suo tipo”

Anche il papà di Manuel Bortuzzo sembra essere contrario a questa storia e in un intervento nella trasmissione radiofonica “Non succederà più” ha manifestato le sue perplessità: “In quelle circostanze si creano equilibri differenti, altre sensazioni, altre leve e altre emozioni. Ora la vedo una bella amicizia senza ombra di dubbio, perché Manuel è fatto così con tutte le persone. Non credo al colpo di fulmine. Il tipo di mio figlio? Non credo proprio”. Franco ha poi ulteriormente motivato: “Obiettivamente lo dico guardando le sue ex ragazze, tutte stupende e che io oggi rimpiango, perché avevano un carattere molto generoso e molto affabile. Io non lo vedo con gli occhi presi. Posso dirti che mio figlio quando è preso, lo noti che è veramente cotto”. Franco si è detto anche dispiaciuto per la rottura del figlio con l’ex fidanzata Federica. Pare che quest’ultima non riuscisse a convivere con la disabilità del ragazzo. Tra Manuel e Lulù sarà amore o fuoco di paglia?



© RIPRODUZIONE RISERVATA