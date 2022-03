Lucrezia Selassié “Lulù soprannome scelto da mia madre”/ “Dipingo lentiggini perché…”

Lulù Selassié, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di sabato 19 marzo della trasmissione di Canale 5 Verissimo, ha raccontato la sua esperienza al Grande Fratello Vip, svelando i suoi piani per il futuro e anche l’origine del suo soprannome e il motivo delle sue lentiggini create artificialmente sul volto, con la cui moda ha contagiato molti concorrenti, tra cui Katia Ricciarelli.

Partendo proprio dal suo “nickname”, con cui è stata subito chiamata all’interno della Casa, Lulù ha asserito: “Me l’ha dato mia mamma e da quel giorno mi chiamo sempre così”, spiegando anche come, soprattutto durante i suoi studi in America, gli insegnanti facessero fatica a usare il suo nome completo, Lucrezia. “Anche a scuola ho chiesto di essere chiamata Lulù, perché i miei insegnanti americani non sapevano pronunciare Lucrezia per intero, dunque ho suggerito loro questo nomignolo”.

Lulù Selassié, nel corso della sua intervista a Verissimo, ha svelato anche quale sia la ragione alla base delle sue lentiggini, create artificialmente sul viso con del trucco. Una moda che è piaciuta a tanti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e che ha una genesi… social: “Ho iniziato uno o due anni fa a farle, perché ho visto dei filtri su Instagram e anche per via di alcune star americane che le portavano. Le ho iniziate a fare pure io allora e mi piacciono un sacco”.

La finalista del Grande Fratello Vip ha quindi concluso il proprio intervento dicendo anche che, durante la sua convivenza con Manuel, lontano dalle telecamere, eviterà di farle: “Mi sembra una cosa da bambolina. Quando sono in casa, come ora con Manuel, evito di farle, ma quando esco le ho sempre”.

