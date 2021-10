Lucrezia Selassiè, “Manuel è condizionato dagli altri”/ “L’ho chiamata per…”

Lucrezia Selassiè si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. La ragazza si è scagliata contro gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip, colpevoli di parlare male di lei e della sua relazione con Manuel Bortuzzo. Dopo che il nuotatore ha dichiarato di non volere più baci né altro da lei esprimendole un certo distacco. Lucrezia Selassiè è scoppiata a piangere davanti Katia Ricciarelli e alla sorella Clarissa: “Mi viene da piangere veramente. Ho troppi problemi. Appunto perché abbiamo parlato ieri notte, non mi piace che la gente va in confessionale, poi montano i pezzi e questi si vede i film stasera. Poi pensa che tutti lo dicono. Le persone che vanno a parlare là almeno dicano cose belle. Mi sento stressata. Se tu sai che le persone hanno problemi non ci metti il carico, parla di altro”.

Alex Castelluccio, l'amico di Manuel Bortuzzo attacca Lulù Selassiè/ "Gli sta rovinando il GF Vip"

La ragazza ha incolpato anche redazione per i video che verrebbero mostrati in puntata e che avrebbero condizionato a suo dire Manuel Bortuzzo. Clarissa è intervenuta spiegandole: “Tu stai guardando le cose come fossero giganti, mentre è piccola. Hai detto che Manuel ha capito, ti devi veramente calmare. Ma ognuno dice la propria opinione Lulù, questo è contesto del programma, tu non puoi sindacare su cosa dice la gente. Io insisto a dirti di non fare alcune cose, ma è ancora difficile per noi viverla così. Quello che tu fai, a livello emotivo, fa male anche a noi”.

Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié “non rompermi i coglio*i”/ “Mi fai seccare le pall*!”

Samy Youssef si lamenta di Lucrezia Selassiè: “L’ho chiamata per apparecchiare e…”

Lucrezia Selassiè è stata attaccata da Samy Youssef per non aver rispettato il turno delle pulizie. Il giovane è esploso facendo notare come la principessa trovi qualsiasi scusa: “Lucrezia ogni volta sta male. Anche io l’ho lasciata riposare, ma questa mattina mi ha detto di essersi dimenticata. L’ho chiamata per apparecchiare e non è venuta. Io lo faccio sempre, ma non posso fare il lavoro di quattro persone”. Manila Nazzaro è però intervenuta in difesa della giovane e lo stesso ha fatto la sorella Jessica spiegando: “Sono cose che possono succedere, che si sta male o si dimentica”.

Lulù Selassiè scenata di gelosia a Sophie Codegoni per Manuel "Devi girare alla larga"/ "Non voglio soffrire"

Samy ha evidenziato come questo atteggiamento denoti una mancanza di rispetto da parte di Lucrezia Selassiè: “Non dico che se sta male deve fare le cose, perché parla con la squadra. per rispetto delle altre persone, e io ho fatto da solo oggi. Io posso anche fare tutto, però non mi piacciono le persone che se ne fregano, tanto lo fa qualcuno”. Lucrezia è sempre più triste e ora anche gli inquilini sembrano non reggere più i suoi comportamenti. Cosa succederà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA