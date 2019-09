Lucrezia Vittoria, figlia Pier Silvio Berlusconi si è sposata/ Matrimonio top secret!

Lucrezia Vittoria Berlusconi, la bellissima figlia 29enne di Pier Silvio Berlusconi si è sposata! L’indiscrezione bomba arriva direttamente dal sito Dagospia attraverso un “flash” che non rivela molti altri dettagli. Per alcuni sarà già una sorpresa scoprire che Pier Silvio, compagno ventennale di Silvia Toffanin, abbia una figlia in età di nozze. In pochissime righe, infatti, si dà conto del fatto che ieri, sabato 7 settembre, si è svolto il matrimonio della giovane Lucrezia Vittoria Berlusconi, classe 1990 e nata dalla relazione tra l’amministratore delegato di Mediaset e la modella Emanuela Mussida. La giovane Lucrezia Vittoria si è sempre tenuta molto distante dai riflettori e non è un caso se, come rivela Libero Quotidiano, c’è addirittura chi, ironizzando, la definisce “la figlia di Pier Silvio che nessuno conosce”. Restando coerente con il suo modo di vivere, anche il suo matrimonio non poteva che svolgersi in gran segreto. A tal proposito, sempre in base alle scarne informazioni diffuse dal sito di Roberto D’Agostino, la cerimonia di nozze si è svolta in Provenza, nella villa di Marina Berlusconi, dove era presente anche il nonno Silvio Berlusconi.

LUCREZIA VITTORIA, MATRIMONIO FIGLIA PIER SILVIO BERLUSCONI

Il matrimonio di Lucrezia Vittoria, figlia di Pier Silvio Berlusconi, è avvenuto in massimo riserbo secondo le poche informazioni finora diffuse. Top secret sulla cerimonia con protagonista la nipote di Silvio Berlusconi, convolata a nozze con un misterioso fidanzato del quale non si conosce praticamente nulla, nome compreso. Le nozze super private hanno comunque visto partecipare la famiglia Berlusconi al completo, tra cui il nonno Silvio. La grande cerimonia si è svolta proprio nella villa in Provenza di Marina che proprio di recente si è espressa con una lettera al Corriere della Sera sul caso della morte di Imane Fadil: “È giusto fare una riflessione relativa al modo in cui la terribile vicenda della morte di Imane Fadil è stata gestita. E trasformata in una storia di calunnie”. Le nozze della 29enne quasi certamente sono state per l’intera famiglia una boccata d’aria fresca dopo i grandi impegni di nonno Silvio e papà Pier Silvio.

