Lucrezia, X Factor 2022/ A rischio di eliminazione? Deve convincere i giudici…

Lucrezia, X Factor 2022: ecco come è andato il primo live

Lucrezia si è esibita al primo Live di X Factor 2022 con un brano di Frankie Valli dal titolo Can’t Take My Eyes off You, una canzone molto nota al grande pubblico. Un pezzo completamente stravolto e riadattato per lei che si esibisce al pianoforte, in un’atmosfera intima, su un palcoscenico che sembra un giardino fiorito. Ma purtroppo l’esibizione non convince e al tavolo dei giudici si scatenano i primi dissapori. Il primo a commentare è il rapper Rkomi che ha parole positive sull’interpretazione della cantante, che si è anche emozionato. Di parere totalmente contrario è invece Fedez che usa parole forti di un’esibizione che considera sbagliata dall’inizio alla fine, arrivando addirittura a dire che la versione originale del brano sarebbe stata decisamente meglio.

Dargen D’Amico loda la sua voce ma anche lui ha parole negative sulla scelta dell’allestimento del palco, che anziché un giardino ricorda un cimitero. Ambra non può che ribattere in modo sprezzante ai due giudici contestando che, non potendo commentare negativamente la performance dell’artista che dalla sua ha una grandissima voce, hanno dovuto commentare i fiori e il palcoscenico. Nel primo vero screzio della serata, Ambra commenta anche le scelte degli altri giudici che, nelle esibizioni dei loro concorrenti, non hanno usato fiori ma ben altre armi per catturare i fiori (citando testualmente: almeno non mi sono attaccata ai culi delle ballerine, che mi sembra molto più moderno).

Chi è Lucrezia? Il racconto della ragazza a X Factor 2022

Lucrezia è una cantautrice bolognese che ha emozionato tutti alle audizioni di X Factor 2022 con un inedito dal titolo Molecole. Il suo talento è innegabile anche perché Lucrezia è cresciuta in una famiglia dove la musica era sempre presente, tanto che lei ha deciso di diplomarsi in composizione classica. Il suo giudice, Ambra, l’ha però messa in guardia dal rischio che il suo talento possa diventare prevedibile, perché esibizioni sempre troppo precise e perfette alla lunga possono stancare. Vorrebbe quindi per lei un maggior coinvolgimento emotivo, una maggiore spontaneità che il pubblico possa percepire. Un’emozione che va oltre la perfezione. Stesse reazioni anche sui social, in pochi mettono in discussione le sue doti canore ma proprio la scelta del brano, che si è rivelata inadatta per lei.

Lucrezia non riesce infatti a convincere il pubblico fino in fondo e finisce al ballottaggio con Matteo Siffredi. Ma riesce a salvarsi in extremis con il suo cavallo di battaglia: Teardrop dei Massive Attack. La rivedremo quindi nella prossima puntata e chissà se farà ancora scatenare il dibattito tra i giudici di X Factor 2022.

