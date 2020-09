Lucy Morante, ex fidanzata Renato Zero/ Lui: “con lei non ho mai rotto”

Lucy Morante è l’ex fidanzata di Renato Zero, il cantautore romano protagonista del concerto – evento “Zero il Folle” trasmesso martedì 29 settembre 2020 in prima serata su Canale 5. In occasione del 70esimo compleanno dell’artista romano, Canale 5 ha pensato bene di festeggiare la vita di uno degli artisti più importanti della musica italiana. Una carriera ricca di successi, ma anche di amori tra cui quello per Lucy occupa ancora oggi un posto importantissimo nel cuore dell’artista. Uniti dalla grande passione per la musica, Renato e Lucy sono stati amici, complici e amanti come ha più volte raccontato lo stesso artista romana. La Morante, infatti, pur non avendo riscontrato lo stesso successo nel mondo dello spettacolo per diversi anni si è occupata in veste di manager della carriera di Renato Zero al punto che agli esordi vendeva i suoi cd fuori agli spettacoli. A rivelare questo particolare è stato proprio Renato Zero in un’intervista rilasciata a Domenica In da Mara Venier: “affrontavo un pubblico di mille persone da solo e fuori c’era Lucy con il suo baldacchino che vendeva cassette stereo 8 e stereo 4. Per cui un giorno mi chiamano dalla RCA e mi dicono: ‘Lei ha venduto in tre anni 70.000 dischi, ma che ci ha fatto?’. ‘L’ho venduti!’, gli ho detto”.

Renato Zero e Lucy Morante: nessun matrimonio segreto

Lucy Morante resto è cresciuta a stretto contatto con la musica essendo la sorella di Massimo Morante, chitarrista del gruppo rock progressivo “Goblin”. Poi l’incontro con Renato Zero di cui si è perdutamente innamorata al punto che c’è chi parla di un matrimonio celebrato in gran segreto tra i due. E’ successo davvero? A smentire categoricamente la cosa è stato proprio Renato: “non ho mai pensato di sposarmi. Infatti eccomi qui, non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto. Sono sposato con il pubblico, guardate con quanti son sposato!”. Oggi anche se Renato Zero e Lucy Morante non sono più una coppia e non stanno più insieme, il re dei sorcini non nasconde di essere sempre legato a lei: “non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perchè con Lucy non ho mai davvero rotto. E’ sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi e ti riconosci”.



