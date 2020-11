LUCY MORANTE, EX FIDANZATA RENATO ZERO/ Si sposarono in segreto? La verità

La relazione con Lucy Morante è senza dubbio tra quelle che Renato Zero, cantautore e showman originario di Roma, ricorda con più affetto. Ai tempi del loro fidanzamento, i due apparivano ‘affini’ anche dal punto di vista estetico: ricordiamo Lucy con la sua folta capigliatura ribelle, accompagnata da un Renato dal look notoriamente eccentrico (in quegli anni soprattutto). L’amore tra loro non è mai venuto meno. Ancor oggi, in qualche post su Instagram, Zero fa riferimento alla donna e al suo rapporto con lei, ancor oggi caratterizzato da una stima evidentemente reciproca. Alcuni sono arrivati a ipotizzare che Lucy e Renato, all’epoca, convolarono a nozze in segreto, motivo per cui da qualcuno è conosciuta come la ‘moglie’ di Renato Zero. La verità è che l’artista non è mai arrivato all’altare, nonostante negli anni si siano susseguite relazioni importanti con diverse donne anche facenti parte del mondo dello spettacolo.

Chi è Lucy Morante

Lucy Morante è ad oggi per lo più sconosciuta anche da chi ha una certa familiarità con il mondo dello spettacolo. Le sue vicende personali ‘prima’ e ‘dopo’ il fidanzamento con Renato Zero rimangono ignote; l’unica certezza è che la donna ha rappresentato per l’artista una figura importantissima sia nel privato sia per quanto riguarda la sua vita professionale. La Morante, infatti, era anche la sua manager, e questo agli albori della sua carriera, quando ancora Renato era un personaggio non così tanto celebre. Sorella di Massimo Morante, storico fondatore della band Goblin, Lucy si occupava precisamente del mercato dei dischi dell’allora partner. Di recente, Renato le ha dedicato anche una canzone, Segreto amore, brano inedito contenuto nella raccolta omonima del 2010.

Renato Zero: “Con Lucy Morante l’esperienza più bella”

“Non ho mai pensato di sposarmi”, ha dichiarato Renato Zero a Domenica in, “non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto. Sono sposato con il pubblico”. Eppure, con Lucy Morante, ci è andato abbastanza vicino. Così parla del loro rapporto a distanza di anni: “Non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perché con Lucy non ho mai davvero rotto. È sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi, e ti riconosci”.



