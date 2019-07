LUCY MORANTE, EX MOGLIE RENATO ZERO/ “E’ sempre stata parte della mia vita”

Lucy Morante è l’ex moglie di Renato Zero a cui è dedicata una puntata speciale di “Techetechetè” in onda su Rai1. I due si sono conosciuti negli anni ’70 quando Renato si travestiva per rivendicare una libertà assoluta e il padre. “Io ho vendicato mio padre con le mie paillettes, un uomo che poteva diventare un grande tenore” ha raccontato il cantautore durante un’intervista rilasciata a Mara Venier a Domenica In. Durante l’intervista Zero ha parlato anche del rapporto con Lucy, la donna a cui è stato legato di più durante la sua vita che però non ha mai voluto sposare. “Mai, non ho mai pensato di sposarmi. Non sono cliente di nessuna bomboniera e di nessun confetto. Sono sposato con il pubblico. Ho avuto una famiglia numerosa meravigliosamente presente, vivevamo in 10 nella stessa casa e ogni volta che uscivo di casa con il boa di struzzo mi facevo il segno della croce”.

Renato Zero: “Lucy Morante l’esperienza più bella”

Un rapporto speciale quello che ha legato per tantissimi anni Lucy Morante a Renato Zero. Sono gli anni ’70, anni di cambiamenot e novità che vedono Renato affacciarsi con i primi grandi successi nel panorama musicale italiano. Renato incontra non poche difficoltà, ma al suo fianco c’è sempre stata lei che considera il segreto amore della sua vita. Un amore che vive ancora nonostante i due abbiano deciso di lasciarsi. Per questo motivo ha pensato di dedicarle uno degli inediti contenuti nella raccolta “Bentornato Amore”. “Non avrei neppure bisogno di dirle bentornata, perché con Lucy non ho mai davvero rotto. E’ sempre stata parte della mia vita: l’esperienza più bella. E quando non rompi, non hai bisogno di ricucire. Semplicemente, ti ritrovi, e ti riconosci” ha detto Zero parlando della ex moglie.

Renato Zero e Lucy Morante: “quando non rompi, non hai bisogno di ricucire”

Lucy Morante e Renato Zero sono ancora oggi molto legati. Un amore che, seppur finito, non li hai mai visti allontanarsi. Lucy, infatti, è stato il segreto amore di Zero, cantautore di raro ingegno e follia che parlando del suo futuro non ha alcun dubbio: “se devo pensarmi negli anni a venire, mi penso al fianco di una donna”. Dichiarazioni che più volte hanno fatto discutere per via della presunta omosessualità del cantante, mai dichiarata né smentita dal diretto interessato. Tralasciando il gossip, Renato ha avuto due storie d’amore importanti, una di queste è stata quella con Lucy Morante con cui ha condiviso gli anni del trasformismo e della ribellione che l’hanno portato a creare le basi di una carriera unica e straordinaria. “La vita è dispettosa, ti porta in giro, ti suscita nuove voglie; ma alla fine ritorni al punto di partenza. Il libertinaggio non ti interessa più” ha dichiarato il cantante parlando della sua ex Lucy con cui ha ancora oggi un bellissimo rapporto.



