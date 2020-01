LUCY, ITALIA 1/ Streaming video del film con Scarlett Johansson (oggi, 24 gennaio)

Lucy è “un film che si struttura come un puzzle narrativo e visivo di cui si può ben cogliere la reale sostanza solo guardando in profondità“. Così ne parla Giancarlo Zappoli su MyMovies, promuovendolo addirittura con tre stellette sulle cinque messe a disposizione dal noto portale cinematografico. Di diverso avviso è ilMorandini che di stellette ne assegna due e specifica: “Le premesse sono buone con il film che parte con intenzioni scientifiche quasi serie e con la forza visiva del videogioco. Peccato che poi scivoli in un thriller d’azione qualunque a scapito della vicenda che diventa stringata e dello sviluppo che è praticamente nullo”. Il film si regge in piedi su una struttura costruita molto bene con protagonista una splendida Scarlett Johnasson. I capolavori di Luc Besson sono altri, ma anche questo film colpisce per intensità e coinvolge il pubblico. Lucy va in onda su Italia 1, clicca qui per il trailer, e potremmo seguirlo in diretta streaming cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Scarlett Johansson protagonista

Lucy andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di venerdì 24 gennaio, alle ore 21.20. Si tratta di un thriller d’azione del 2014 scritto, diretto e prodotto da Luc Besson (Leon, Il quinto elemento, Valerian e la città dei mille pianeti) ed interpretato da Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio, Ghost in the shell, la saga di The Avengers), Morgan Freeman (Le ali della libertà, Seven, Million dollar baby), Amr Waked (Il pescatore di sogni, Syriana, Geostorm) e Analeigh Tipton (Manhattan love story, Warm bodies, Appuntamento con l’amore). Il film ha ottenuto un buon successo di critica e di pubblico, tanto che Luc Besson ha reso noto nel 2015 il progetto di realizzarne un sequel. Da allora però non si è saputo più nulla della pellicola.

Lucy, la trama del film

Lucy Miller (Scarlett Johansson) è una giovane americana che vive a Taipei e trascorre le sue giornate tra feste e discoteche. Un giorno il suo fidanzato le chiede di effettuare una consegna per lui e portare una valigetta. Le cose però si mettono rapidamente molto male: il ragazzo viene ucciso e Lucy catturata da un gruppo di criminali al soldo di un cartello della droga coreano. All’interno della valigetta vi sono quattro buste di una nuovissima droga sintetica. Lucy viene costretta con la forza a fare da corriere e uno dei sacchetti le viene impiantato chirurgicamente nel petto. Anche questa seconda consegna però finisce male: Lucy ha uno scontro con i criminali in cui il sacchetto si rompe e la sostanza si diffonde nel suo corpo. La donna sviluppa così degli straordinari poteri, che utilizza per liberarsi dei suoi carcerieri. Si reca quindi in un ospedale, dove si fa rimuovere chirurgicamente la sacca rotta e scopre diverse informazioni sulla sostanza che ha contaminato il suo corpo.

