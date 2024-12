Tutto su Lucya Belcastro, la compagna di Roberto Farnesi

Roberto Farnesi ha sempre avuto fidanzate bellissime non pensando mai al matrimonio e a costruire una famiglia fino all’arrivo nella sua vita di Lucya Belcastro, la sua attuale compagna che gli ha regalato il dono più prezioso: la figlia Mia. Tra Lucya Belcastro e Roberto Farnesi c’è un amore profondo che è diventato sempre più importante anno dopo anno. Nonostante i quasi trent’anni di differenza, i due hanno sempre vissuto serenamente la relazione senza dare molto adito al gossip.

Moira Orfei e Walter Nones: chi sono i genitori di Stefano Nones Orfei/ "Dormivano separati e..."

Diversamente dal compagno, protagonista del mondo dello spettacolo da anni, Lucya Belcastro non lavora nello spettacolo. Classe 1996, è nata a Montevarchi (Arezzo) ed è laureata in lingue e lavora attualmente come impiegata per il commercio estero di una ditta di divani.

Lucya Belcastro e l’amore con Roberto Farnesi

L’amore tra Lucya Belcastro e Roberto Farnesi è nato dieci anni fa. I due si sono conosciuti in Toscana grazie ad alcuni amici in comune e non si sono più lasciati. L’amore tra Lucya e Roberto, così, è stato coronato, nel 2021, con la nascita della figlia Mia di cui entrambi sono follemente innamorati. La coppia, per il momento, non pensa ancora al matrimonio di cui non sentono l’esigenza.

Chi è Mia, la figlia di Roberto Farnesi e la malattia dell'attore/ "Sono allergico al pelo del cavallo e..."

Sempre più innamorati e uniti, la coppia ha da poco festeggiato i primi 10 anni d’amore regalandosi un viaggio a Parigi come ha documentato l’attore con una foto pubblicata su Instagram. “Dieci anni”, si legge nella didascalia della foto condivisa da Farnesi che abbraccia teneramente la donna che gli ha cambiato la vita. Tra i due non mancano i battibecchi che, però, vengono superati subito. “Ci diciamo: ‘Ci vogliamo bene? Siamo innamorati? Sì, e allora non facciamo gli stupidi’. Di conseguenza il nostro monito è: testa bassa e dialogo. Parlarsi è fondamentale anche perché è molto facile che nascano dei malintesi”, ha raccontato lui a Oggi.

Chi è Roberto Farnesi e la morte di mamma Maria Angela Settini/ "Si è preoccupata per me fino all'ultimo"